Bugün burçları neler bekliyor? 22 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları

KOÇ: MADDİ KONULARDA SIKILSA DA AŞKTAN YANA YÜZÜ GÜLECEK

YAY: KENDİNİ HER ZAMANKİNDEN FAZLA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAK

ASLAN: İKİLİ İLİŞKİLER VE AİLE HAYATINDA HASSASİYETLER ARTABİLİR

YENGEÇ: DUYGUSAL ANLAMDA YOĞUN BİR DÖNEM YAŞAMASI MÜMKÜN

KOÇ BURCU

Koç burcu için bugün özellikle güneşin yay burcuna girmesiyle birlikte uzakta olan insanlar görüş ve düşünceler bir ay boyunca etkili olacaktır. Yine bu alanda olan Venüs ve Merkür transit ettiğinden dolayı bu konular daha önemli hale gelecektir. Aynı zamanda ay akrep burcuna girdiğinden dolayı da duygusal anlamda ortaklaşa parasal ve maddi konularda çekişmeli durumlar ve zorluklar olacağını anlatabilir.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için özellikle güneşin yay burcuna girmesi ile birlikte ortaklaşa parasal ve maddi konular bir ay boyunca önemli hale gelecektir. Zaten bu alanda transit eden Venüs ve Merkür de işin içinde olduğundan dolayı bu konular ister istemez daha öncelikli hale gelecektir. Aynı zamanda ay akrep burcunda olduğundan dolayı ilişkiler ve ortaklıklar da duygusal durumlar daha ön plana çıkacaktır.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bu dönem özellikle güneşin yay burcuna girmesi ile birlikte bir ay boyunca ilişkiler ve ortaklıklar evlilik hayatı daha ön plana çıkacaktır. Aynı zamanda bu alanda transit eden Merkür ve Venüs'te olduğundan dolayı bu alan daha öncelikli olacaktır aynı zamanda ay akrep burcunda olduğundan dolayı da iş hayatında oldukça dalgalı ve sağlık açısından duygusal açıdan yorucu bir döneme işaret edecektir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bu dönem özellikle güneşin yay burcuna girmesiyle birlikte bir ay boyunca çalışma hayatı, gündelik hayat ve sağlık alanı daha önemli hale getirecektir. Aynı zamanda bu alanda olan Venüs ve Merkür'de olduğundan dolayı bu alanın daha öncelikli olarak ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda ay akrep burcunda olduğundan dolayı da aşk hayatı ve çocuklar ile olan ilişkiler de duygusal açıdan yoğun bir dönem olacağını anlatabilir. Bir bakıma duygusal hassasiyetler önem kazanacaktır.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bu dönem özellikle güneşin yay burcuna girmesiyle birlikte aşk hayatı, çocuklarla olan ilişkiler ve spekülatif kazançlar daha önemli hale gelecektir. Bu alanda olan Venüs ve Merkür de bu konuları daha da ön plana çıkartabilir. Ay akrep burcunda olduğundan dolayı aile ve ev hayatında duygusal hassasiyetler ön planda olacaktır.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bu dönem özellikle güneşin yay burcuna girmesiyle birlikte ev ve aile hayatı daha ön plana çıkacaktır. Aynı zamanda bu alanda olan Venüs ve Merkür etkisiyle, bu alanın daha da öne çıkacağını söylememiz yanlış olmaz. Ay akrep burcunda olduğundan dolayı özellikle yakın çevre kardeşler alanında duygusal hassasiyetler ön planda olacaktır.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için özellikle bu dönem güneşin yay burcuna girmesiyle birlikte yakın çevre, kardeşler iletişim konuları daha ön plana çıkacaktır. Bu alanda Venüs Merkür'de olduğundan dolayı bu alanın daha da ön plana çıkacağını söylememiz yanlış olmaz. Ay akrep burcunda olduğundan dolayı da parasal ve maddi olaylarda duygusal hassasiyetler ve dalgalanmalar ön planda olacaktır.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bu dönem özellikle güneşin yay burcuna girmesiyle birlikte parasal ve maddi olaylar öne çıkacak. Aynı zamanda bu alanda olan Venüs ve Merkür de olduğundan dolayı da parasal ve maddi gündemde olacaktır. Ay akrep burcunda olduğundan dolayı özellikle duygusal anlamda çok dalgalı zamanlar ve kişilik açısından gel gitli durumlar olacağını da açıklayabilir.

YAY BURCU

Yay burçları için bu dönem özellikle güneşin yay burcuna girmesi ile birlikte kendilerini daha öne çıkartan kimlik ve egonun önde olduğu bir dönem içeresinde olacaklar. Aynı zamanda bu alanda olan Venüs ve Merkür etkisi ile felsefi, fikir ve düşüncelerini ego kimliklerini kullanarak yayma düşüncesinde olabilirler. Aynı zamanda ay akrep burcunda olduğundan dolayı da duygusal ve ruhsal açıdan oldukça huzursuz ve dalgalı bir dönemi de anlatabilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bu dönem özellikle güneşin yay burcuna girmesiyle birlikte ego ve kimliklerini ortaya çıkarmakta oldukça zorlanabilirler, bu alanda olan Venüs ve Merkür etkisi ile birçok alanda düşünce ve fikirlerini açıklamakta zorlanabilirler. Aynı zamanda ay akrep burcunu olduğundan dolayı da sosyal alanlar, arkadaşlık alanında duygusal hassasiyetler ön plana çıkabilir.

KOVA BURCU

Kova burçları için bu dönem özellikle güneşin yay burcuna girmesi ile birlikte sosyal alanlar arkadaşlık alanları daha ön plana çıkacak ve bu alanda kimlik ve egolarını rahat bir biçimde ortaya koyabilecekler. Bu alanda olan Venüs ve Merkür etkisi ile de başta ilişkiler açısından daha rahat hareket etme durumu olacaktır. Ay akrep burcunda olduğundan dolayı da özellikle kariyer hayatında duygusal hassasiyetler ön planda olacaktır.

BALIK BURCU

Balık burçları için bu dönem özellikle güneşin yay burcuna girmesi ile birlikte kariyer hayatı ön plana çıktığı bir dönemi anlatacaktır. Aynı zamanda bu alanda olan Venüs ve Merkür etkisi ile de bu alanda düşünce ve fikirlerini ortaya koymak daha kolay olabilir. Ay akrep burcunda olduğundan dolayı da duygusal anlamda uzakta olan insanların duygusal hassasiyetleri önemli olmaya başlayabilir.