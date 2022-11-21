Bugün burçları neler bekliyor? 21 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları
Kaynak: UZMAN ASTROLOG AŞKIN ŞENGÜN
Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 21 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...
KOÇ BURCU
Bugün özellikle ilişkiler ve evlilik ortaklıklar alanında duygusal anlamda baskı altında kalabilirsiniz. Aynı zamanda bugün yakın çevre, kardeşler alanında ilişkiler ve zihinsel açından yorucu etkiler devam etmektedir. Maddi konularda zorluklar yavaş yavaş bitmektedir kariyer hayatında güç kazanma size olumlu yansıyacaktır.
BOĞA BURCU
Boğa burcu için bugün özellikle duygusal anlamda iş hayatında ve gündelik hayatta zorluklar olabilir. Parasal ve maddi konularda bugün itibariyle zorluklara daha çok dikkat edilmelidir, sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarından gelen destekler sevindirici olabilir.
İKİZLER BURCU
İkizler burcu bugün özellikle aşk hayatında ve çocuklarla ilişkilerde duygusal anlamda zorluklar yorucu olabilir. Evlilik ilişkiler ve ortaklıklar da ise çatışmalara şimdiden dikkat edilmeye başlanmalıdır. Kariyer hayatından gelen destekler sevindirici olabilir.
YENGEÇ BURCU
Yengeç burcu için bugün özellikle ev hayatında duygusal açıdan baskı altında kalmak çok yorucu etkiler verebilir. Aşk hayatında zorluklar sona ermekte ve ayrıca bugünden itibaren çalışma hayatında olan ilişkilere dikkat edilmeye başlanmalıdır.
ASLAN BURCU
Bugün özellikle aslan burcu için yakın çevre kardeşler alanında duygusal anlamda zorluklar yaşanabilir. Ev hayatında zorluklar sona ermektedir, özellikle bugünden itibaren aşk hayatı ve çocuklarla olan ilişkilere dikkat edilmesi gerekmektedir. Ortaklaşa parasal konularda genel destekler sevindirici olabilir.
BAŞAK BURCU
Bugün özellikle başak burçları için parasal ve maddi konularda duygusal anlamda baskı altında kalmak sorunlar getirebilir. Aynı zamanda yakın çevre kardeşler alanında zorluklar sona ermekte, evlilik, ilişkiler ve ortaklıklardan gelen destekler sevindirici olabilir. Kariyer hayatında olan ilişkilere dikkat edilmelidir.
TERAZİ BURCU
Terazi burçları için bugün özellikle duygusal anlamda kendilerini çok çalkantılı bir gün içinde bulabilirler. Maddi konularda zorluklar azalmakta ve yakın çevreye bugünden itibaren daha çok önem vermelisiniz, iş hayatında gelen destekler sevindirici olabilir.
AKREP BURCU
Akrep burçları bugün özellikle duygusal ve ruhsal açıdan sıkıntılı bir gün içerisinde olabilirler, genel anlamda kişilik ve ego açısından daha rahat olduğu bir döneme doğru gitmektesiniz. Parasal ve maddi anlamda zorluklarla bugünden itibaren dikkat etmek zorundasınız, özellikle hobi ve keyiflere önem vermek sizi mutlu edebilir.
YAY BURCU
Yay burçları bugün özellikle arkadaşlık ve sosyal alanlarda duygusal anlamda yorucu bir gün içeresinde olabilirler. Aynı zamanda ruhsal ve içsel anlamda daha rahat bir döneme doğru gitmekteler ancak özellikle ilişkilerde fikirlerini ve düşüncelerini bundan sonra daha dikkatli ifade etmek zorundalar. Ayrıca aile hayatından gelen destekler sevindirici olabilir.
OĞLAK BURCU
Bugün özellikle Oğlak burçları için kariyer hayatında duygusal baskı altında kalmak zorlu etkiler verebilir. Aynı zamanda özellikle kişilik ve ego sorunları zorlamaya başlayacaktır, yakın çevre, kardeşlerden gelen destekler önemli olacaktır, iş hayatı ve sağlık alanına önem verilmelidir.
KOVA BURCU
Kova burçları için bu dönem özellikle uzakta olan insanlar ile duygusal sorunlar yorucu olabilir aynı zamanda görüş ve düşüncelerini duygusal anlam ifade etmekte zorlanmalar gene yorucu etkiler verebilir. Bu dönem de artık yavaş yavaş sosyal alanlar ve arkadaşlık alanı daha önemli hale gelecektir, parasal maddi anlamda ise kazanımları daha iyi olacaktır.
BALIK BURCU
Bugün özellikle balık burçları için duygusal anlamda krizler yorucu olabilir artık bugünden itibaren kariyer hayatında olan durumlar daha önemli hale gelecektir. Aile ve ev hayatında kriz ve mücadele getiren koşullar devam etmektedir. Ancak her şeye rağmen genel anlamda şansınız da devam etmektedir.
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