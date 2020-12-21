Bugün burçları neler bekliyor? 21 Aralık 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)



Uzunca süredir beklediğiniz ama nedense bir türlü olmayan sürprizlerle karşılaşacaksınız. Ani gelişen fırsat ve kısmetleri akıllıca değerlendirmelisiniz. Bugün gün içerisindeki yoğunluğunuzun içinde kaybolmamaya çalışmalı ve ailenizin içindeki kişilerin gönüllerini almaya özen göstermelisiniz. Partnerinizle oluşan sıkıntıları çözmek için ona ufak sürprizler hazırlayabilirsiniz.



BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

Haberci rüyalar ve eşzamanlıklar yaşayarak güne başlayacaksınız. Sağlığınıza dikkat etmeli, kalabalık ortamlarda bulunmamalısınız. Finansal anlamda harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Aşk ve ikili ilişkilerde sevdiğinizin gerçek düşüncelerini öğrenmek için biraz zamana ihtiyacınız olabilir. Dua enerjisinde olmak gün içerisinde oluşabilecek pek çok negatifi engelleyecektir.



İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Aşk ve ikili ilişkilerden yana şanslı bir gün. Yurtdışı kaynaklı projeleriniz için hız kazanacaksınız. Pek çok kişi sizi fark edecek ve çevreniz genişlemeye başlayacak. Gün içerisinde ani gelir artışlarınız ve sizi mutlu edecek hediyeler alabilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki problemleri çözmek için fırsatlarınız bulunuyor. Bugün ona yapacağınız lezzetli yemeklerle gönlünü fethedebilirsiniz.



YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Gün içerisinde değişik eş zamanlıklar yaşayabilir ve pek çok mesaj ile karşılaşabilirsiniz. Uzunca süredir kalbinizi kıran kişilerden ani gelen mesajlar karşısında ne yapacağını bilemeyeceksiniz. Aileniz ve çocuklarınızla alakalı güzel gelişmeler oluşabilir. Onların sevgisi ile şifalanmak günün en güzel hediyesi. Bekar yengeçler için bitmiş aşklardan geri dönüş sinyalleri alacakları, kalp ve akıl arasında kalacakları bir gün.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Bekar Aslanlar için aşk hayatınıza aniden katılmak isteyecek bir kişi ile görüşmeleriniz olabilir. Sevgilisi olanlar sürpriz hediye ve organizasyonların içinde kendisini bulabilir. Medya bağlantılı işlerde hız kazanmak ve projeler geliştirmek için oldukça uygun bir gün. Bugün aldığınız haberlerle, hayallerinizdeki pek çok konunun uzun vadede gerçekleşecek olması sizi umutlandırıyor.



BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Aşk, sevgi ve ikili ilişkilerinizde aldatıldığınız pek çok konu ile karşılaşacaksınız. Ruhunuzun sıkışıp kaldığını düşündüğünüz an alacağınız haberlerle yollarınız açılacak. Aile bireylerinin sorumluluklarını tek başınıza yüklenmek zorunda değilsiniz. Uzunca süredir beklediğiniz bir sözleşmenin onayı hakkında olumlu dönüşler alabilirsiniz.



TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Bugün özellikle öğleden sonra biraz daha kendi kabuğunuza çekileceğiniz bir gün. Günlük yaşantınızın içindeki bazı söylememeniz gereken sırları kimse ile paylaşmayınız. Düşüncelerinize dikkat etmeli, karamsar düşüncelerden uzak durmalısınız. Evinizin içindeki eksikliklere odaklanmalı ve güzelleştirmelisiniz. Partnerinizden alacağınız destekleri geri çevirmemelisiniz.



AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Parasal harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Yaşadığınız aşk ilişkilerindeki dengesizlik sizi yoracak olabilir. İç sesinizi dinlemek isteyebilirsiniz. Bazı şeyleri zamana yaymak en güzeli. İkili ilişkilerdeki yaşadığınız gerginliklerin altında kendi yansımanızı göreceğiniz durum ve tutumlarla karşılaşacaksınız. Sakin kalıp, meditasyon ve şifa enerjisinde olmak günü kurtaracaktır.



YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

İletişimde kendinizi daha da rahat ifade edeceksiniz. Görünmeyenin arkasındaki pek çok şeyi de farkettiğiniz için şükür enerjisinde olacaksınız. Sizi yoran ve üzen kimselere karşı duruşunuz net olmalı. İlahi yardım almak için vermeyi denemelisiniz. Bugün küçük bir çocuğu sevindirmek, yaşlılara yardım etmek sizi uzun vadede pek çok enerjiden koruyacaktır.



OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Psikolojiniz biraz gerilebilir, meditasyon ve dua ile içsel huzurunuza odaklanmalısınız. Çalışma arkadaşlarınızla olan konuşmalarda hakkınızı korumalı ve yaptığınız projeleri geliştirmelisiniz. Arabanız ile ilgili masraflar çıkabilir, arabanızı yenilemek için acele etmeyiniz. Sevdiğinizden güç bulacaksınız, ilgi odağınızı değiştirmelisiniz.



KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Diyete başlamak için doktor araştırmasına girebilir, bugünden itibaren tatlı şeyler ile aranıza mesafe koyabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan gelecek ani haberlerle birlikte çok mutlu olacaksınız. Kalabalık ortamlara katılmayarak, hijyene dikkat eden küçük arkadaş grubunuzla ani bir program düzenleyebilir ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.



BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Güne sürpriz gelen hediyeler alarak başlayabilirsiniz. Ani gelen para gelişleri yüzünüzü güldürecek. İkili ilişkilerinizde sağduyulu ve görünmeyenin arkasındaki fark ettirirken merhametli tutumunuz takdir toplayacak. Bugün tanışacağınız yeni biri olursa geçmişten gelen karmik bağlantınız olabilir. Bu kişi size hiç ummadığınız bir konu hakkında yardımcı olacak haberiniz olsun.



UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

