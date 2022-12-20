Bugün burçları neler bekliyor? 20 Aralık 2022 Salı günlük burç yorumları

KOÇ BURCU

Koç burçları için bugün özellikle ortaklaşa ve parasal maddi konularda gerginlikler ve yol ayrımları meydana gelebilir. Düşünce ve fikirlerinizi açıklama noktasında aşırı abartılı durumlarda kaçınmalısınız. Kariyer hayatında ilişkiler de düşünce ve fikirlerinizi açıklama durumunda yara alma durumları olabilir.

BOĞA BURCU

Boğa Burcu için bugün özellikle evlilik ve ortaklıklar, ilişkiler açısından duygusal patlamalar yaşanabilir. Yol ayrımı meydana gelebilir. Aynı zamanda ortaklaşa parasal ve maddi konularda aşırı abartılı davranışlar zarar verici olabilir. Uzaktaki olan insanlardan yara alma durumları yaşanabilir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle iş hayatında aşırı duygusal yaklaşımlar, duygusal patlamalar meydana getirebilir ve bu alanda yol ayrımları meydana gelebilir. İlişkiler, evlilik ortaklıklar alanında aşırı abartılı davranışlara dikkat edilmelidir. Ortaklaşa maddi konularda yara alma durumları da ortaya çıkabilir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle aşk hayatında aşırı duygusal yaklaşımlar duygusal patlamalar meydana getirebilir, bu alanda yol ayrımları yaşanabilir. İş hayatında aşırı abartılı davranışlara dikkat edilmelidir. Aynı zamanda bu dönem ilişkiler, evlilik, ortaklık alanında yara alma durumları olabilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle ev ve aile hayatında aşırı duygusal patlamalar yaşanabilir ve bu alanda yol ayrımları ortaya çıkabilir. Aşk hayatında ve çocuklarla ilişkilerde aşırı abartılı durumlara dikkat edilmelidir. İş hayatında düşünce ve fikirlerinizi açıklama noktasında yara alma durumları yaşanabilir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle yakın çevre kardeşler alanında aşırı duygusal yaklaşımlar duygusal patlamalar meydana getirebilir ve bu alanda yol ayrımları yaşanabilir. Aynı zamanda ev ve aile hayatında aşırı abartılı durumlara dikkat edilmelidir. Aşk hayatında düşünce ve fikirlerinizi açıklamalar noktasında yara alma durumları yaşanabilir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle kendi parasal maddi konularında aşırı duygusal yaklaşımlar duygusal patlamalar meydana getirebilir. Bu alanda yol ayrımları yaşanabilir, yakın çevre kardeşlerle olan ilişkilerde abartılı durumlardan kaçınılmalıdır. Ev ve aile hayatında olan ilişkiler de ise yara alma durumları devam etmektedir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle hayatın genel anlamında çok yıpratıcı bir olabilir, kendi parasal maddi konularınız da aşırı abartılı durumlardan kaçınmalısınız.Yakın çevre ile ilişkilerde düşüncelerinizi açıklama noktasında yara alma durumları meydana gelebilir.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle ruhsal ve duygusal anlamda zor bir gün olabilir. Hayatın genel anlamında çok abartılı davranışlardan kaçınmalısınız. Kendi parasal ve maddi konularda da yara alma durumları ortaya çıkabilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında duygusal açıdan yıpratıcı bir gün olabilir. Kendi kimliğinizi egonuzu ortaya koyma açısından sorunlar devam etmektedi. Aynı zamanda ilişkiler de olsun genel anlamda bugün düşünce ve fikirlerinizi açıklama noktasında yara alma durumları da ortaya çıkabilir.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle kariyer hayatında duygusal açıdan zor bir gün olabilir, bu alanda kader sel yol ayrımları meydana gelebilir. Sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında aşırı abartılı davranışlardan kaçınılmalıdır. Genel anlamda ilişkiler de kendinizi ifade etmekte sıkıntılar devam etmektedir.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle uzakta olan insanlarla duygusal sorunlar çok yorucu olabilir, aynı zamanda kadersel yol ayrımları ortaya çıkabilir. Kariyer hayatında aşırı abartılı davranışlardan kaçınmak gerekecektir. Sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında düşünce ve fikirlerinizi açıklama noktasında yara alabilirsiniz.