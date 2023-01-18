Bugün burçları neler bekliyor? 18 Ocak 2023 Çarşamba günlük burç yorumları

KOÇ BURCU



Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ile kare açı altında olması aynı zamanda Ay ile Mars karşıt olması ile birlikte güneş Pluto kavuşumu ve Merkür jüpiter karesi olduğundan dolayı özellikle arkadaşlık alanında ayrılıklar olabilir. Kariyer hayatında iletişim konularında abartılı davranışlar ve bu alanda güç ve otorite sahibi olma konumu devam etmekle birlikte yakın çevre, kardeşler alanından gelen agresif ataklar duygusal açıdan çok yıpratıcı olabilir.

BOĞA BURCU

Venüs'ün Uranüs ile kare açı altında olması aynı zamanda Ay ile Mars karşıt olması ile birlikte güneş Pluto kavuşumu ve Merkür jüpiter karesi olduğundan dolayı özellikle kariyer hayatında kadersel yönden ayrılıklar yaşanabilir. Bununla birlikte görüş ve düşünceler inançlar alanında otorite ve güç kazanma kendi fikir ve düşüncelerinizi gereğinden fazla abartılı bir biçimde ortaya koyma zarar verici olmakla birlikte parasal ve maddi konularda agresif ataklar duygusal yönden ortaklaşa parasal konularda kriz çıkartabilir .

İKİZLER BURCU

Özellikle Venüs'ün Uranüs ile kare açı altında olması aynı zamanda Ay ile Mars karşıt olması ile birlikte güneş Pluto kavuşumu ve Merkür jüpiter karesi olduğundan dolayı özellikle uzakta olan insanlar ile ayrılıklar olabilir. Bununla birlikte, ortaklaşa parasal ve maddi konularda güç kazanma ve elde etme açısından kendinizi abartılı bir biçimde ortaya koymak zarar verici olabilir aynı zamanda ilişkiler de agresif tutum ve davranışlar içinde olmak duygusal yönden bağların kopmasına neden olabilir.

YENGEÇ BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ile kare açı altında olması aynı zamanda Ay ile Mars karşıt olması ile birlikte güneş Pluto kavuşumu ve Merkür jüpiter karesi olduğundan dolayı özellikle ortaklaşa parasal ve maddi konularda ayrılıklar olabilir. Ciddi ilişkilerde güç ve otorite kazanma elde etme durumlarını abartılı bir biçimde ortaya koyma isteği zarar verici olmakla birlikte, iş hayatında agresif baskı altında kalmak duygusal yönden bağların kopmasını anlatabilir.

ASLAN BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ile kare açı altında olması aynı zamanda Ay ile Mars karşıt olması ile birlikte güneş Pluto kavuşumu ve Merkür jüpiter karesi olduğundan dolayı özellikle ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında ayrılıklar yaşanabilir. Bununla birlikte aynı zamanda iş hayatında güç ve otorite sahibi olma durumunu abartılı bir biçimde ortaya koyabilirsiniz gene bu dönem aşk hayatında agresif baskın davranışlar altında olmak duygusal yönden bağların kopmasına neden olabilir.

BAŞAK BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ile kare açı altında olması aynı zamanda Ay ile Mars karşıt olması ile birlikte güneş Pluto kavuşumu ve Merkür jüpiter karesi olduğundan dolayı özellikle iş hayatı alanında ayrılıklar olabilir. Aşk hayatında ise güç ve otorite elde konumunu abartılı bir biçimde ortaya koyma ile birlikte aile hayatında aşırı agresif baskılar altında kalmak bu alanda duygusal bağların kopmasına neden olabilir.

TERAZİ BURCU

Venüs'ün Uranüs ile kare açı altında olması aynı zamanda Ay ile Mars karşıt olması ile birlikte güneş Pluto kavuşumu ve Merkür jüpiter karesi olduğundan dolayı özellikle aşk hayatı alanında sıkı bağlardan özgürleşme isteği ile birlikte ev ve aile hayatında ise güç ve otorite sahibi olma durumunu abartılı bir biçimde ortaya koymakla birlikte yakın çevre, kardeşler alanında aşırı agresif baskılar altında kalmak duygusal bağların kopmasına neden olabilir.

AKREP BURCU

Venüs'ün Uranüs ile kare açı altında olması aynı zamanda Ay ile Mars karşıt olması ile birlikte güneş Pluto kavuşumu ve Merkür jüpiter karesi olduğundan dolayı özellikle aile hayatı alanında sıkı bağlardan kopma ve özgürleşme isteği öne çıkabilir. Aynı zamanda yakın çevre, kardeşler alanında otorite ve güç sahibi olma durumunu abartılı bir biçimde ortaya koymakla birlikte ortaklaşa parasal ve maddi alandan gelen aşırı agresif davranışlar, kendi parasal kaynaklarınız da sorunları anlatabilir.

YAY BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ile kare açı altında olması aynı zamanda Ay ile Mars karşıt olması ile birlikte güneş Pluto kavuşumu ve Merkür jüpiter karesi olduğundan dolayı özellikle yakın çevre, kardeşler, akraba alanında olan bağlardan kopma, özgürleşme isteği öne çıkabilir. Aynı zamanda parasal ve maddi konulardan güç ve otorite sahibi olma konumunu abartılı bir biçimde ortaya koymakla birlikte ilişkiler ve evlilik hayatından gelen agresif baskın davranışlar duygusal bağların kopmasına neden olabilir.

OĞLAK BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ile kare açı altında olması aynı zamanda Ay ile Mars karşıt olması ile birlikte güneş Pluto kavuşumu ve Merkür jüpiter karesi olduğundan dolayı özellikle parasal ve maddi konularda bağları koparma ve özgürleşme istekleri ortaya çıkabilir. Aynı zamanda bu dönem herkes ve her şey üzerinde otorite ve güç kurma isteğini çok abartmakla birlikte, bu dönem duygusal yönden aşırı baskı altında kalmak ruhsal yönden depresif koşullar olacağını açıklayabilir.

KOVA BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ile kare açı altında olması aynı zamanda Ay ile Mars karşıt olması ile birlikte güneş Pluto kavuşumu ve Merkür jüpiter karesi olduğundan dolayı özellikle genel anlamda aile hayatından bağları koparma ve özgürleşme istekleri ön plana çıkabilir. Aynı zamanda aynı zamanda gizli ve sinsi bir biçimde otorite kurma isteğini oldukça abartmakla birlikte sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında aşırı agresif baskı altında kalmak bu alanda duygusal bağların kopmasına neden olabilir.

BALIK BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ile kare açı altında olması aynı zamanda Ay ile Mars karşıt olması ile birlikte güneş Pluto kavuşumu ve Merkür jüpiter karesi olduğundan dolayı özellikle içsel ve ruhsal anlamda sorunlu bir dönem çok zorlayıcı olabilir. Aynı zamanda sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında güç ve otorite olma isteğini de aşırı abartmakla birlikte kariyer alanında aşırı baskı altında kalmak duygusal yönden bağların kopmasına neden olabilir.