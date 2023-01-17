Bugün burçları neler bekliyor? 17 Ocak 2023 Salı günlük burç yorumları

KOÇ BURCU



Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle arkadaşlık alanında kadersel yönden ayrılıklar yaşanabilir. Bununla birlikte kariyer hayatında iletişim konularında abartılı davranışlar ve bu alanda güç ve otorite sahibi olma konumu da devam etmektedir.

BOĞA BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle kariyer hayatında kadersel yönden ayrılıklar yaşanabilir. Bununla birlikte görüş ve düşünceler inançlar alanında otorite ve güç kazanma kendi fikir ve düşüncelerinizi gereğinden fazla abartılı bir biçimde ortaya koyma zarar verici olabilir.

İKİZLER BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle uzakta olan insanlar ile kadersel yönden ayrılıklar yaşanabilir. Bununla birlikte, ortaklaşa parasal ve maddi konularda güç kazanma ve elde etme açısından kendinizi abartılı bir biçimde ortaya koymak zarar verici olabilir.

YENGEÇ BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle ortaklaşa parasal ve maddi konularda kadersel yönden ayrılıklar olabilir. Ciddi ilişkilerde güç ve otorite kazanma elde etme durumlarını abartılı bir biçimde ortaya koyma isteği zarar verici çalışabilir.

ASLAN BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında kadersel yönden ayrılıklar olabilir. Aynı zamanda iş hayatında güç ve otorite sahibi olma durumunu abartılı bir biçimde ortaya koyabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle iş hayatı alanında kadersel yönden ayrılıklar olabilir. Bununla birlikte aşk hayatında ise güç ve otorite elde konumunu abartılı bir biçimde ortaya koyabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle aşk hayatı alanında sıkı bağlardan özgürleşme isteği ile birlikte ev ve aile hayatında ise güç ve otorite sahibi olma durumunu abartılı bir biçimde ortaya koyabilirsiniz.

AKREP BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle aile hayatı alanında sıkı bağlardan kopma ve özgürleşme isteği öne çıkabilir, aynı zamanda yakın çevre, kardeşler alanında otorite ve güç sahibi olma durumunu abartılı bir biçimde ortaya koyabilirsiniz.

YAY BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle yakın çevre, kardeşler, akraba alanında olan bağlardan kopma, özgürleşme isteği öne çıkabilir. Aynı zamanda parasal ve maddi konulardan güç ve otorite sahibi olma konumunu abartılı bir biçimde ortaya koyabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle parasal ve maddi konularda bağları koparma ve özgürleşme istekleri ortaya çıkabilir. Aynı zamanda bu dönem herkes ve her şey üzerinde otorite ve güç kurma isteğini çok abartabilirsiniz.

KOVA BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle genel anlamda aile hayatından bağları koparma ve özgürleşme istekleri ön plana çıkabilir. Aynı zamanda aynı zamanda gizli ve sinsi bir biçimde otorite kurma isteğini oldukça abartabilirsiniz.

BALIK BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle içsel ve ruhsal anlamda sorunlu bir dönem çok zorlayıcı olabilir. Aynı zamanda sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında güç ve otorite olma isteğini de aşırı abartabilirsiniz.