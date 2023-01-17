VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Akşam Future&Trends Summit 2023' programı başladı
Bakan Akar'dan Babacan'a İHA-SİHA tepkisi: Yerli ve milli emeğe saygısızlık
Borsa İstanbul VİOP'ta BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine dayalı vadeli işlem sözleşmelerini işleme...
Nijerya'da Boko Haram terör örgütüne düzenlenen hava operasyonunda en az 40 kişi öldü
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro öngören kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Mersin'de otobüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
Meteoroloji saat verdi: Sağanak yağmur ve fırtına geliyor
Yasadaki bu detaya dikkat! EYT kapısını aralıyor
İzmir merkezli 18 ilde sahte engelli raporu operasyonu başlatıldı
Kızılelma'dan sonra yeni hedef!
Kaza değil dorse cinayeti
9'lu aşıyla rahim ağzı kanserinden korunmak mümkün
Bugün burçları neler bekliyor? 17 Ocak 2023 Salı günlük burç yorumları
Maneviyat, psikolojik sağlamlığın bir parçası
Koruyucu ailelerin yanındaki çocuklar daha zeki oluyor
Domuz gribinin 8 belirtisi
ABD'de kurulan intihar hattını 5 ayda 1,7 milyondan fazla kişi aradı
Biden'dan Kongre'deki Cumhuriyetçiler için "mali açıdan çılgınlar" nitelemesi
Türkiye Gençlik Birliği'nden Kılıçdaroğlu'na tepki
AP'de yolsuzluk soruşturmasının yankıları sürüyor
Çin'den ABD ve Japonya'nın "nükleer silahlanma" açıklamasına tepki
İngiltere ve Galler'de hemşireler şubatta yeniden greve gideceklerini duyurdu
17 Ocak 2023 Salı 09:00:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 09:00:00

Bugün burçları neler bekliyor? 17 Ocak 2023 Salı günlük burç yorumları

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 17 Ocak 2023 Salı günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle arkadaşlık alanında kadersel yönden ayrılıklar yaşanabilir. Bununla birlikte kariyer hayatında iletişim konularında abartılı davranışlar ve bu alanda güç ve otorite sahibi olma konumu da devam etmektedir.

BOĞA BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle kariyer hayatında kadersel yönden ayrılıklar yaşanabilir. Bununla birlikte görüş ve düşünceler inançlar alanında otorite ve güç kazanma kendi fikir ve düşüncelerinizi gereğinden fazla abartılı bir biçimde ortaya koyma zarar verici olabilir.

İKİZLER BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle uzakta olan insanlar ile kadersel yönden ayrılıklar yaşanabilir. Bununla birlikte, ortaklaşa parasal ve maddi konularda güç kazanma ve elde etme açısından kendinizi abartılı bir biçimde ortaya koymak zarar verici olabilir.

YENGEÇ BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle ortaklaşa parasal ve maddi konularda kadersel yönden ayrılıklar olabilir. Ciddi ilişkilerde güç ve otorite kazanma elde etme durumlarını abartılı bir biçimde ortaya koyma isteği zarar verici çalışabilir.

ASLAN BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında kadersel yönden ayrılıklar olabilir. Aynı zamanda iş hayatında güç ve otorite sahibi olma durumunu abartılı bir biçimde ortaya koyabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle iş hayatı alanında kadersel yönden ayrılıklar olabilir. Bununla birlikte aşk hayatında ise güç ve otorite elde konumunu abartılı bir biçimde ortaya koyabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle aşk hayatı alanında sıkı bağlardan özgürleşme isteği ile birlikte ev ve aile hayatında ise güç ve otorite sahibi olma durumunu abartılı bir biçimde ortaya koyabilirsiniz.

AKREP BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle aile hayatı alanında sıkı bağlardan kopma ve özgürleşme isteği öne çıkabilir, aynı zamanda yakın çevre, kardeşler alanında otorite ve güç sahibi olma durumunu abartılı bir biçimde ortaya koyabilirsiniz.

YAY BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle yakın çevre, kardeşler, akraba alanında olan bağlardan kopma, özgürleşme isteği öne çıkabilir. Aynı zamanda parasal ve maddi konulardan güç ve otorite sahibi olma konumunu abartılı bir biçimde ortaya koyabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle parasal ve maddi konularda bağları koparma ve özgürleşme istekleri ortaya çıkabilir. Aynı zamanda bu dönem herkes ve her şey üzerinde otorite ve güç kurma isteğini çok abartabilirsiniz.

KOVA BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle genel anlamda aile hayatından bağları koparma ve özgürleşme istekleri ön plana çıkabilir. Aynı zamanda aynı zamanda gizli ve sinsi bir biçimde otorite kurma isteğini oldukça abartabilirsiniz.

BALIK BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında olması ve ayrıca Merkür jüpiter karesi ile birlikte güneş Pluto kavuşumu olduğundan dolayı özellikle içsel ve ruhsal anlamda sorunlu bir dönem çok zorlayıcı olabilir. Aynı zamanda sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında güç ve otorite olma isteğini de aşırı abartabilirsiniz.

Etiketler : Bugün burçları neler bekliyor? 17 Ocak 2023 Salı Uzman Astrolog Aşkın Şengün
Hamilelik soruları utandırdı

Hamilelik soruları utandırdı
Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yıldızı Kayra Zabcı: Seferiye Hatun'u oynamaktan gururluyum

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yıldızı Kayra Zabcı: Seferiye Hatun'u oynamaktan gururluyum
Perdeyi kapatmayacağız

Perdeyi kapatmayacağız
Minik Beren'in Porto Rico başarısı

Minik Beren'in Porto Rico başarısı
Baba-kız eğlence günü

Baba-kız eğlence günü
Köpekli alışveriş

Köpekli alışveriş
Aile dizisi istiyordum

Aile dizisi istiyordum
Setleri çok özledim

Setleri çok özledim
Yeni ikili

Yeni ikili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX