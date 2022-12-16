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16 Aralık 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 08:30:00

Bugün burçları neler bekliyor? 16 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 16 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Koç burcu için bugün özellikle çalışma hayatı ve sağlık alanında zorlanmalar ve aldanmalar duygusal anlamda zorlayıcı olabilir. Kariyer hayatında iletişim ve ilişkiler de daha ciddi davranma ve kendi ortaya koyma öne çıkarma durumları devam etmektedir.

BOĞA BURCU

Boğa burçları için bugün özellikle aşk hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerde aldanma ve aldatıcı durum ve olaylar duygusal açıdan sorunlu bir günü anlatabilir. Kendi düşünce ve fikirlerinizi ortaya koymak açısından daha ciddi davranışlar devam etmekte, uzakta olan insanlara daha mesafeli davranma durumları yaşanabilir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle ev ve aile hayatında olan ilişkilerde aldanma ve aldatılma gibi olaylar yaşanabilir. Aynı zamanda ortaklaşa parasal ve maddi alanda daha ciddi davranma ve bu alanda materyalist davranışlar öne çıkabilir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle yakın çevre kardeşler alanda iletişim kurma konularında aldanma ve aldatılma konuları ön plana çıkabilir. İlişkiler, evlilik ve ortaklıklarda daha ciddi ve mesafeli yaklaşımlar ortaya çıkabilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle kendi parasal ve maddi konular da aldanma ve aldatılma durumları yaşanabilir. Aynı zamanda iş hayatında daha ciddi ve ilişkiler, iletişim kurma durumları devam etmektedir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle ilişkilerden ve ortaklıklar, evlilikten gelen aldanma getirici ya da aldatılma durumları duygusal açıdan çok yorucu etkiler verebilir. Aşk hayatı ve çocuklar ile olan ilişkilerde mesafeli ve ciddi davranışlar devam etmektedir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle ruhsal ve içsel anlamda sıkıntılı bir dönem olabilir, özellikle rüyalarda kâbus gibi görme şeyler yaşanabilir. Aynı zamanda ev ve hayatı alanında iletişim ve ilişki kurma şekli daha ciddi şekilde devam etmektedir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında hayal kırıklığı getiren aldanma ve aldatıcı olaylar beklenebilir. Yakın çevre kardeşlerle olan ilişkilerde ise hem iletişim kurma şekli ve ilişkilerde daha ciddi ve mesafeli davranma durumları devam edebilir.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle kariyer hayatında duygusal açıdan aldanma ve aldatıcı durumlar psikolojinizi bozabilir. Aynı zamanda kendi parasal, maddi konularınızda ciddi bir bakış açısı ve materyalist davranışlar devam etmektedir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle hayatın genel anlamında ciddi bir bakış açısı ve soğuk davranma durumları devam etmektedir. Kendi düşünce ve fikirlerinizi duygusal açıdan açıklama noktasında bir aldatıcı durum ve olaylar ile karşılaşabilirsiniz.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle ortaklaşa, parasal ve maddi konularda aldanma ya da aldatıcı durumlar ile karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda kendi düşünce ve fikirlerinizi ortaya koyma ve ilişkiler de kendinizi ifade etmede sorunlar devam etmektedir.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle aşırı hayalci yaklaşımlar içinde olmak ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar da duygusal sorunlar olacağını anlatabilir. O nedenle daha gerçekçi bir bakış açısıyla hayata bakmak zorundasınız. Aynı zamanda sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında ilişkilerde daha ciddi ve mesafeli davranma durumu devam etmektedir.


Etiketler : Uzman Astrolog Aşkın Şengün günlük burç yorumları - 16 Aralık Bugün burçları neler bekliyor?
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