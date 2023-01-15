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Bugün burçları neler bekliyor? 15 Ocak 2023 Pazar günlük burç yorumları
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15 Ocak 2023 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 08:30:00

Bugün burçları neler bekliyor? 15 Ocak 2023 Pazar günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 15 Ocak 2023 Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ile tam partil kare açı içinde olduğundan dolayı ve ayrıca ay ile Pluto kare açı içinde olduğundan dolayı özellikle arkadaşlık alanında bizi sıkan, boğan konularda özgürleşme isteği getirebilir. Aynı zamanda evlilik ortaklıklar alanında duygusal anlamda mafyavari türde baskı altında kalabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ile tam partil kare açı içinde olduğundan dolayı ve ayrıca ay ile Pluto kare açı içinde olduğundan dolayı özellikle kariyer hayatında bizi sıkan boğan durumlardan özgürleşme isteği ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, iş hayatında ve gündelik hayatta duygusal anlamda mafyavari baskı altında kalabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ile tam partil kare açı içinde olduğundan dolayı ve ayrıca ay ile Pluto kare açı içinde olduğundan dolayı özellikle uzakta olan insanlar ile sizi sıkan ve boğan durumlardan özgürleşme isteği olabilir. Aynı zamanda aşk hayatında duygusal anlamda mafyavari baskı altında olabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ile tam partil kare açı içinde olduğundan dolayı ve ayrıca ay ile Pluto kare açı içinde olduğundan dolayı özellikle ortaklaşa parasal ve maddi konularda özgürleşme isteği tavan yapabilir, aynı zamanda aile hayatında duygusal anlamda mafyavari baskılar altında kalabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ile tam partil kare açı içinde olduğundan dolayı ve ayrıca ay ile Pluto kare açı içinde olduğundan dolayı özellikle ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında özgürleşme isteği ayrılıklar getirebilir. Aynı zamanda yakın çevre, kardeşler, akraba alanında duygusal anlamda mafyavari baskılar altında kalabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün özellikle Uranüs ile tam partil kare açı içinde olduğundan dolayı ve ayrıca ay ile Pluto kare açı içinde olduğundan dolayı özellikle iş hayatı alanında sıkı bağlardan kopma ve özgürlükçü davranma ve parasal ve maddi konularda mafyavari baskılar altında kalabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün özellikle Uranüs ile tam partil kare açı içinde olduğundan dolayı ve ayrıca ay ile Pluto kare açı içinde olduğundan dolayı özellikle aşk hayatı alanında sıkı bağlardan özgürleşme isteği ile birlikte ilişkiler, evlilik ve ortaklıklardan gelen mafyavari baskılar altında kalabilirsiniz.

AKREP BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün özellikle Uranüs ile tam partil kare açı içinde olduğundan dolayı ve ayrıca ay ile Pluto kare açı içinde olduğundan dolayı özellikle aile hayatı alanında sıkı bağlardan kopma ve özgürleşme isteği birlikte ruhsal ve içsel anlamda oldukça zor bir dönemin devam ettiğini gösterebilir.

YAY BURCU

Bugün Venüs'ün Uranüs ile tam partil kare açı içinde olduğundan dolayı ve ayrıca ay ile Pluto kare açı içinde olduğundan özellikle yakın çevre, kardeşler, akraba alanında olan bağlardan kopma, özgürleşme isteği ortaya çıkabilir. Ayrıca, sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında duygusal anlamda baskı altında kalma durumları çok yorucu olabilir.

OĞLAK BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün özellikle Uranüs ile tam partil kare açı içinde olduğundan dolayı ve ayrıca ay ile Pluto kare açı içinde olduğundan dolayı özellikle parasal ve maddi konularda bağları koparma ve özgürleşme istekleri ortaya çıkabilir aynı zamanda kariyer alanında duygusal anlamda aşırı bir baskı altında kalabilirsiniz.

KOVA BURCU

Bugün -Venüs'ün özellikle Uranüs ile tam partil kare açı içinde olduğundan dolayı ve ayrıca ay ile Pluto kare açı içinde olduğundan dolayı özellikle genel anlamda aile hayatından bağları koparma ve özgürleşme istekleri ön planda olabilir. Bununla birlikte, uzakta olan insanlar ile ilişkiler de duygusal anlamda aşırı baskı altında kalabilirsiniz.

BALIK BURCU

Bugün Venüs'ün özellikle Uranüs ile tam partil kare açı içinde olduğundan dolayı ve ayrıca ay ile Pluto kare açı içinde olduğundan dolayı özellikle içsel ve ruhsal anlamda sorunlu bir dönem çok zorlayıcı olabilir. Yakın çevrenin baskı bir psikolojik durum yaratabilir. Maddi konularda aşırı bir baskı altında kalacağınız bir dönem içerisinde olabilirsiniz.

Etiketler : günlük burç yorumları uzman astrolog aşkın şengün burçlar
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