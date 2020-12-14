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14 Aralık 2020 Pazartesi 23:05:00 - Güncelleme:14 Aralık 2020 Pazartesi 23:05:00

Bugün burçları neler bekliyor? 15 Aralık 2020 Salı günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 15 Aralık 2020 Salı günlük burç yorumları: Kova kariyer anlamında önemli zaferler yolda, Balık geçmişe sünger çekerse huzura kavuşabilir, Akrep arkadaşlarından alacağı bir haberle seviniyor, Yay pek çok konuda başarı ve mutluluk yakalayacak.

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

Eğitim gördüğünüz kurumda çok çalışıp güzel başarılar kazandığınız bir gün olabilir. Mahkeme ve önemli başvurular için bugün sonuç alabileceğiniz güzel adımlar atabilirsiniz. Uzakta yaşayan sevdiğiniz kişinin bugün yolculuğu ile kavuşmalar yaşayabilirsiniz.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

Yeni bir işe başvurmak için bugün araştırma yapabilir veya iş görüşmesine gidebilirsiniz. Kalbi boş olanlar arkadaşlarınızın desteği ile eski beraberliklerinden haberler alabilirler. Önümüzdeki günlerde sağlık konusu vesilesiyle tekrar haberleşme ve görüşmeler yaşayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Bugün sevdiğiniz kişinin hayat planında çizdiği bazı önemli olaylar sizi biraz telaşlandırırken geleceğe dair atacağınız adımlarda onun fikirlerine önem vermeniz sizi maddi manevi açıdan rahatlatabilir. Maddi anlamda beklediğiniz projelerinizden yavaş yavaş sonuç almaya başlayacaksınız.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Sevdiğiniz kişiden, eşinizden ve dostlarınızdan alacağınız destekler sizi mutlu edecek. Uzunca süredir yaşadığınız sağlık konularındaki talihsizliklere merhem olacaklar. Olası kayıplarınız olduysa teslimiyetle birlikte size gelecek hediyelere kucak açmalısınız.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Uzunca süredir aşk konusunda karar vermediğiniz biriyle yeniden yollarınız karşılaşabilir. Evli olan kişiler ise çocuklarının önemli bir sıkıntısından bugün güçlenerek çıkabilirler. Maddi anlamda elinize geçebilecek ufak paralar olabilir.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Evinizin içine çok sevdiğiniz bir büyüğünüzün gelmesi ve size yardım etmesiyle birlikte oldukça mutlu olacaksınız. İş konusunda hakettiğiniz mevkiye ulaşmanız için aldığınız haberler sizi mutlu ederken, yavaş ama sağlam adımlarla kendinden emin ilerleyişiniz çok ses getiriyor.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Kardeşlerinizle, yakın arkadaşlarınızla birlikte geçmişte yaşadığınız sıkıntılı günleri konuşabilir ve dertleşebilirsiniz. İçsel sıkıntınızın sağlığınızı etkilemesine izin vermemeli ve yüreğinizdeki eğitime ve projelerinize odaklanmalısınız.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Bugün yeni bir iş veya kazanabileceğiniz ufak gelirlerle birlikte önemli bir borcunuz varsa borcunuzu ödeyecek planlar yapabilirsiniz. Yeni iş konularında gelen teklifleri yazılı olarak da incelemeli ve fırsatları ayrıntılı değerlendirmelisiniz. Arkadaşlarınızdan gelecek haberlere sevinmeniz mümkün.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Sevdiğiniz kişinin ya da eşinizin ailesi ile gerilmemeye özen göstermelisiniz. Önemli bir maddi gelirin paylaşılması konusunda ortaklarınızla ve eşinizle olası anlaşmazlıklar olabilir. Yakın akrabalarınızın ön yargılarını yenebilirseniz pek çok konuda mutlu olabilirsiniz.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Evinizin içinde aile bireylerinizle, arkadaşlarınız arasında kalacaksınız. Yaptığınız organizasyon ve planlarınız karşısında fazlaca eleştiri alabilirsiniz. Olası anlaşmazlıkları önlemeye çalıştıkça sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sağlık sorunlarına dikkat edilmeli.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Olası projeleriniz hakkında yönetici veya öğretmenlerinizden sizi zorlayan etkiler ve eleştiriler alabilirsiniz. Azimle çalıştığınız projelerinizi geliştirmek için birkaç güne daha ihtiyaç duyabilirsiniz. Tüm bu süreçler içerisinde size ihtiyaç duyan aile bireylerinizi ihmal etmeyiniz.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

İçinde bulunduğunuz kalabalık ortamlarda biraz kendinizi tek başınıza, soyutlanmış hissedebilirsiniz. Geçmiş senelerde sizlere sıkıntı veren arkadaşlarınızın konuşmalarını bu ortamlarda duyabilir ve ruhsal anlamda kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Geçmiş geçmişte kaldı, şimdi anı yakalama vakti.

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

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