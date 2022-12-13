Bugün burçları neler bekliyor? 13 Aralık 2022 Salı günlük burç yorumları

KOÇ BURCU



Koç burcu bugün özellikle aşk hayatı ve çocuklarla olan İlişkilerde duygusal anlamda kısıtlamalar ve engellenmeler içerisinde olabilirsiniz. Kariyer hayatında ise daha ciddi ve daha planlamacı organizasyona yönelik işler ve düşünceler içerisinde olmaya devam edebilirsiniz.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle aile hayatı ve ev hayatında duygusal anlamda kısıtlamalar ve engellenmeler içerisinde olabilirsiniz. Ayrıca kendi görüş ve düşüncelerinizi ifade etmekte daha ciddi davranışlar sergilemeye devam edebilirsiniz. Uzakta olan insanlarla ilişkilerde ciddi davranışlar devamda edebilir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu içi için bugün özellikle yakın çevre, kardeşler alanında iletişim açısından engellenme ve kısıtlanma içerisinde olabilirsiniz. Ayrıca ortaklaşa maddi olaylarda eş ya da ortağın parası gibi konularda daha ciddi iletişim şekli devam edebilir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle kendi parasal ve maddi konularda engellenme ve kısıtlama içerisinde olabilirsiniz. Ayrıca evlilik, ilişkiler ve ortaklıklar alanında ise olaylara daha ciddi bir biçimde bakma durumları devam edebilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle duygusal anlamda ilişkiler, evlilik ve ortaklılardan gelen sert durumlar yorucu etkiler verebilir. Aynı zamanda iş hayatı ve gündelik hayatta ilişkiler de ve iletişimde daha ciddi davranma durumları devam edebilir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle ruhsal ve duygusal anlamda sıkıntılı bir gün olabilir. Aynı zamanda aşk hayatı ve çocuklar ile olan ilişkilerde daha ciddi davranma durumları da devam edebilir. Psikolojik sorunlara dikkat etmelisiniz.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında duygusal anlamda kısıtlama ve engellenme içerisinde olabilirsiniz. Aynı zamanda ev ve aile hayatında ciddi davranışlar sergilemeye devam edebilirsiniz.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle kariyer hayatında duygusal açıdan kısıtlanma ve engellenme içerisinde olabilirsiniz. Yakın çevre, kardeşler, iletişim alanında ise daha ciddi organizasyon ve davranışlar içerisinde olabilirsiniz.

YAY BURCU

Yay burcu için işe bugün özellikle kendi düşünce ve fikirlerinizi ortaya koymakta zorlanmalar ve duygusal açıdan kısıtlanma ve engellenme içerisinde olabilirsiniz. Kendi parasal ve maddi konularda ise daha ciddi bir planlama içinde olmaya devam edebilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle ortaklaşa, parasal ve maddi konularda eş ya da ortağın parası gibi konularda duygusal açıdan kısıtlanma ve engelleme içeresinde olabilirsiniz. Hayatın genel anlamında olaylara ve ilişkilere daha ciddi bir bakış içerisinde olmaya devam edebilirsiniz.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle evlilik, ilişkiler ve ortaklıklar da duygusal açıdan kendinizi kısıtlanmış ve engellemiş ayrıca ilişkiler ve iletişim konularında kendinizi ifade etmekte sıkıntılar devam edebilir.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle iş hayatı ve gündelik hayatta duygusal açıdan kendinizi kısıtlanmış ve engellenmiş hissedebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal alanlar arkadaşlık alanlarında ve grup çalışmalarında kendi fikirlerinizi ve düşüncelerinizi daha ciddi bir biçimde ortaya koymaya devam edebilirsiniz.