Bugün burçları neler bekliyor? 12 Şubat 2023 Pazar günlük burç yorumları

KOÇ BURCU

Koç burcu için bugün özellikle ilişkiler de duygusal anlamda güç savaşları açısından çok yorucu gün olabilir. Ayrıca sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında sorumluluk ve yükler devam etmektedir. Enerji şu anda oldukça yoğun. Bir fırtınayı daha atlatmak zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle iş hayatında duygusal anlamda güç savaşları açısından çok yorucu gün olabilir. Ayrıca kariyer hayatında sorumluluk ve yükler de artmaya devam edebilir. Arkadaşların ve aile üyelerinin huzurunda özel bağlarını onurlandırma zamanı. Soruyu sormak için ilham alıyorsanız, bunu önümüzdeki günlerde yapmak için yeşil bayrağınız olarak düşünün.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle aşk hayatında duygusal anlamda güç savaşları açısından çok yorucu gün olabilir. Ayrıca görüş ve düşünceler alanında fikirsel açıdan sorumluluk ve yükler de artmaya devam edebilir. İçe doğru yolculuğa başladığınızda fark edeceğiniz şey, eylemlerinin sözlerinden daha yüksek sesle konuştuğudur.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle aile hayatında duygusal anlamda güç savaşları açısından çok yorucu gün olabilir. Ayrıca ortaklaşa parasal ve maddi konularda sıkıntılar ve stresler göreceli olarak artmaya devam edebilir. Bugün, ilişkilerinizi gözlemlemeniz isteniyor. Size neyin huzur getirdiğini ve neyin içinde huzursuzluk yarattığını gözlemlemek. Bu bağı besleyen tek kişi sizseniz, geri adım atmanın zamanı geldi.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle yakın çevre, kardeşler alanında güç savaşları açısından çok yorucu gün olabilir. Ayrıca ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında sorumluluk ve yükler daha net ortaya çıkmaya başlayabilir. Bugün kariyeriniz konusunda yarım kalan işleri tamamlamak adına etrafımızdan destekler aldığınız güzel bir gün olacak.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle parasal ve maddi konularda güç savaşları açısından çok yorucu gün olabilir. Ayrıca iş hayatı ve sağlık alanında sorumluluk ve yükler sıkıntılar daha net ortaya çıkmaya başlayabilir. Önemli olan şeyler hakkında bir diyalog başlat, bu size bir süredir aradığınız berraklık armağanını verecektir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle hayatın genel anlamında güç savaşları açısından çok yorucu gün olabilir. Ayrıca aşk hayatında sorumluluk ve yükler sıkıntılar daha net ortaya çıkmaya başlayabilir. Hayatınızda ne istediğinizi ve ne istemediğinizi bildiğiniz ve daha azını kabul etme ihtiyacı hissetmediğiniz bir noktadasınız.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle içsel ve ruhsal duygusal anlamda depresif koşullar çok yorucu etkileri anlatabilir. Ayrıca aile hayatında sorumluluk ve yükler daha net ortaya çıkmaya başlayabilir. Kendinize bir iyilik yapın ve onları takıntı haline getirmeyi bırakın. Kendinize geri dönmeye başladığınızda, dış doğrulama aramayı bırakın.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında güç savaşları açısından çok yorucu gün olabilir. Ayrıca yakın çevre, kardeşler, akraba alanında hayatında sorumluluk ve yükler sıkıntılar daha net ortaya çıkmaya başlayabilir. Bugün, kartlar sizi açık kalmaya, sevgi frekansında titreşmeye çağırıyor. Bir şey bize hazır olduğunuzu söylüyor! Yeni bir başlangıç yapmaya hazırsınız.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle kariyer hayatında güç savaşları açısından çok yorucu gün olabilir. Ayrıca parasal ve maddi konularda sorumluluk ve yükler daha net ortaya çıkmaya başlayabilir. Şimdiki ana dönerken geçmişi geçmişte bırakın. Her şeyin gerçekten mükemmel olduğu sonsuz şimdiye dönerken kişilerarası ilişkileriniz söz konusu olduğunda, korkuyu inançla değiştirin.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle uzaktaki olan insanlar ile hayatın genel anlamında sorumluluk ve yükler sıkıntılar artmaya başlayabilir. Ayrıca hayatın genel anlamında sorumluluk ve yüklerde artışlar daha net ortaya çıkmaya başlayabilir. Kendinize engellerinizi sıfıra indirme ve bu karşılaşmaya tamamen hazır olmaya izni verin.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle ortaklaşa parasal ve maddi konular da güç savaşları çok yorucu bir etki verebilir. Ayrıca içsel ve ruhsal açıdan elde olmayan koşullar açısından zorlu bir güne işaret edebilir. . Olman gereken yerde olduğuna, iyileştiğine, yenilendiğine, büyüdüğüne, yükseldiğine ve bir bütünlük alanına geldiğine güven. İşlerin ancak siz ilerledikçe ve ilerledikçe daha iyi olacağına güvenin.

Uzman Astrolog Aşkın Şengün