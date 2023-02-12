VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Hatay İl Müdürlüğü binasıyla ilgili açıklama
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama
THY'den bileti olan üniversite öğrencilerine iade ve değişim hakkı
"Konteyner kentler kurmak için çalışmalara başladık"
Hatay'da enkaz altında kalan 7 aylık bebek 140 saat sonra kurtarıldı
Kuveyt'te depremzedeler için başlatılan kampanyada 67 milyon dolar toplandı
"Tarif edilemeyecek bir acı"
Şirin Payzın'ın sığınmacı yorumu Halk TV'yi zora soktu... "Bunları paylaşmamız mümkün değil"
Bakan Kurum: 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi
Afet bölgesinde CHP skandalı... İlçe başkanı yardım malzemelerine el koydu
Evraklar yok ediliyor iddialarına yalanlama... "Tamamen asılsız ve gerçek dışıdır"
Fahrettin Altun'dan dezenformasyon uyarısı... "Çalışmalara büyük zararlar verdi"
Umudun adı "Hamza" bebek... 140 saat sonra kurtarıldı
Nefesler tutuldu... Asrın felaketinde son durum!
Dünya yardıma koştu
Köylü kadınlar tandırın başında
Depremzede çocuklar ev çizdi
Hayallerini bağış yaptılar
Bugün burçları neler bekliyor? 12 Şubat 2023 Pazar günlük burç yorumları
NASA'dan hasar haritası
Kansere beslenme kalkanı
Görme taraması 3 yaşında yapılmalı
Varisten 3 dakikada kurtulmak mümkün
"Sınır duvarı yıkıldı" iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
12 Şubat 2023 Pazar 07:00:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 07:00:00

Bugün burçları neler bekliyor? 12 Şubat 2023 Pazar günlük burç yorumları

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 12 Şubat 2023 Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Koç burcu için bugün özellikle ilişkiler de duygusal anlamda güç savaşları açısından çok yorucu gün olabilir. Ayrıca sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında sorumluluk ve yükler devam etmektedir. Enerji şu anda oldukça yoğun. Bir fırtınayı daha atlatmak zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle iş hayatında duygusal anlamda güç savaşları açısından çok yorucu gün olabilir. Ayrıca kariyer hayatında sorumluluk ve yükler de artmaya devam edebilir. Arkadaşların ve aile üyelerinin huzurunda özel bağlarını onurlandırma zamanı. Soruyu sormak için ilham alıyorsanız, bunu önümüzdeki günlerde yapmak için yeşil bayrağınız olarak düşünün.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle aşk hayatında duygusal anlamda güç savaşları açısından çok yorucu gün olabilir. Ayrıca görüş ve düşünceler alanında fikirsel açıdan sorumluluk ve yükler de artmaya devam edebilir. İçe doğru yolculuğa başladığınızda fark edeceğiniz şey, eylemlerinin sözlerinden daha yüksek sesle konuştuğudur.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle aile hayatında duygusal anlamda güç savaşları açısından çok yorucu gün olabilir. Ayrıca ortaklaşa parasal ve maddi konularda sıkıntılar ve stresler göreceli olarak artmaya devam edebilir. Bugün, ilişkilerinizi gözlemlemeniz isteniyor. Size neyin huzur getirdiğini ve neyin içinde huzursuzluk yarattığını gözlemlemek. Bu bağı besleyen tek kişi sizseniz, geri adım atmanın zamanı geldi.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle yakın çevre, kardeşler alanında güç savaşları açısından çok yorucu gün olabilir. Ayrıca ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında sorumluluk ve yükler daha net ortaya çıkmaya başlayabilir. Bugün kariyeriniz konusunda yarım kalan işleri tamamlamak adına etrafımızdan destekler aldığınız güzel bir gün olacak.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle parasal ve maddi konularda güç savaşları açısından çok yorucu gün olabilir. Ayrıca iş hayatı ve sağlık alanında sorumluluk ve yükler sıkıntılar daha net ortaya çıkmaya başlayabilir. Önemli olan şeyler hakkında bir diyalog başlat, bu size bir süredir aradığınız berraklık armağanını verecektir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle hayatın genel anlamında güç savaşları açısından çok yorucu gün olabilir. Ayrıca aşk hayatında sorumluluk ve yükler sıkıntılar daha net ortaya çıkmaya başlayabilir. Hayatınızda ne istediğinizi ve ne istemediğinizi bildiğiniz ve daha azını kabul etme ihtiyacı hissetmediğiniz bir noktadasınız.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle içsel ve ruhsal duygusal anlamda depresif koşullar çok yorucu etkileri anlatabilir. Ayrıca aile hayatında sorumluluk ve yükler daha net ortaya çıkmaya başlayabilir. Kendinize bir iyilik yapın ve onları takıntı haline getirmeyi bırakın. Kendinize geri dönmeye başladığınızda, dış doğrulama aramayı bırakın.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında güç savaşları açısından çok yorucu gün olabilir. Ayrıca yakın çevre, kardeşler, akraba alanında hayatında sorumluluk ve yükler sıkıntılar daha net ortaya çıkmaya başlayabilir. Bugün, kartlar sizi açık kalmaya, sevgi frekansında titreşmeye çağırıyor. Bir şey bize hazır olduğunuzu söylüyor! Yeni bir başlangıç yapmaya hazırsınız.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle kariyer hayatında güç savaşları açısından çok yorucu gün olabilir. Ayrıca parasal ve maddi konularda sorumluluk ve yükler daha net ortaya çıkmaya başlayabilir. Şimdiki ana dönerken geçmişi geçmişte bırakın. Her şeyin gerçekten mükemmel olduğu sonsuz şimdiye dönerken kişilerarası ilişkileriniz söz konusu olduğunda, korkuyu inançla değiştirin.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle uzaktaki olan insanlar ile hayatın genel anlamında sorumluluk ve yükler sıkıntılar artmaya başlayabilir. Ayrıca hayatın genel anlamında sorumluluk ve yüklerde artışlar daha net ortaya çıkmaya başlayabilir. Kendinize engellerinizi sıfıra indirme ve bu karşılaşmaya tamamen hazır olmaya izni verin.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle ortaklaşa parasal ve maddi konular da güç savaşları çok yorucu bir etki verebilir. Ayrıca içsel ve ruhsal açıdan elde olmayan koşullar açısından zorlu bir güne işaret edebilir. . Olman gereken yerde olduğuna, iyileştiğine, yenilendiğine, büyüdüğüne, yükseldiğine ve bir bütünlük alanına geldiğine güven. İşlerin ancak siz ilerledikçe ve ilerledikçe daha iyi olacağına güvenin.

Uzman Astrolog Aşkın Şengün

Etiketler : günlük burç yorumları burçlar aşkın şengün astrolog

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX