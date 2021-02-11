Bugün burçları neler bekliyor? 12 Şubat 2021 Cuma günlük burç yorumları

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 12 Şubat 2021 Cuma günlük burç yorumları: Başak burcu, bugün hukuki bir süreçten geçebilir. Umulmadık şans ve fırsatlar bugün Yengeç için devrede. Kova'nın sevdiği kişiden sürpriz ve romantik hediyeler alması beklenirken Balık burcunun da altıncı hissinin arttığı, rüyalarının gerçeğe dönüştüğü bir gün olacak. İşte bugünkü burç yorumlarının tamamı

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Bugün akşamüstü civarına kadar planladığınız atılımları gerçekleştirmek için şans sizinle birlikte olacak. Haberci eş zamanlıklar ve ummadığınız kişilerden yardımlar almanız mümkün. Rüzgarı arkanıza aldığınız bir gün.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Arkadaş çevreniz ve tesadüfi bir şekilde karşılaştığınız kişilere çok dikkat edin. Belki de zihninizden geçen soruların cevaplarını size verebilirler. Uzunca süredir beklediğiniz konular hakkında artık hareket zamanı gelmiş olabilir.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İş hayatınızda uzunca süredir planladığınız projeler hakkında gücünüzü toparladığınız bir gün. Ayrıca ciddi anlamda bereketinizin de arttığı bir gün. Gökyüzünün olumlu enerjisini arttırmak isterseniz yardım projeleri hakkında çalışmalar düzenleyebilirsiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Yaptığınız iyiliklerin gökyüzü tarafından size sunulduğu bir gün olabilir. Umulmadık şans ve fırsatlar sizinle birlikteyken, yaşadığınız güzellikler karşısında oldukça şaşıracaksınız. Maneviyatınızın arttırmak size daha fazla destek verebilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Sevdiğiniz kişi ile daha yakın olacağınız bir gün. Ona romantik sürprizler hazırlayabilirsiniz. Kalbiniz boş ise İlahi kaynaktan ruhsal eşinizi bulmak için dilekler dileyebilir veya dualar edebilirsiniz. Sizi üzen gizli düşmanlarınızın bazı itiraflarını duyabilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Karşılaştığınız kişilere çok dikkat edin, size ilahi anlamda getirdikleri bir haber var. Eşiniz ile yeni bir eve taşınma, hukuki anlamda bir süreci başlatma ve çevrenizi genişletmek, dostlarınızdan yardım görmek için gökyüzü sizi destekliyor.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

İş hayatınızda tıkalı kalmış konular için gökyüzü size destek verecek. Önemli bir tedavi başlangıcı veya diyete başlamak için güzel bir gün. Evinizin içerisinde yaşadığınız eş zamanlıkların altında sizi ileriye taşıyacak anlamlar bulunuyor. Örneğin televizyon veya radio da çalan şarkılardan gelecek mesajları, gelen telefonları ve haberlere dikkat edin derim.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Sevdiğiniz kişi ile daha yakın olacağınız ve birbirinize karşı çok duygusal olacağınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Tamam mı devam mı sürecini yaşarken herşeyi değiştirebilecek büyük bir içsel gücün elinizde bulunduğunu hissedebileceğiniz özel ve değerlendirilmesi gereken bir gün.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Anne tarafınızdaki kadınlardan yardım görebilir ve evinizin içerisinde mutluluğunuza mutluluk katacak ufak sürpizler ile karşılaşabilirsiniz. Ruhsal anlamda kendinizi çok şanslı hissederken olası gayrimenkul yatırımları için olumlu etkiler altında olabilirisniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Kardeşlerinizden ve yakın arkadaşlarınızdan yardımlar alabilir ve onların desteğini yanınızda hissedebilirsiniz. Aranızda küslük bulunuyorsa bugün itibariyle artık bu kırgınlıkları aradan kaldırabilirsiniz. Düşüncelerinizin içindeki merhametli yanınızın yansımaları hayatınıza akmak üzere.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Maddi anlamda ummadığınız kapılar size açılabilir. Romantik hediyeler alabilirsiniz. Karlı gayrimenkul alımları için şanslı etkiler altında olabilirsiniz. Uzunca süredir hakettiğiniz konfor alanınızda mutlu olacağınız güzel bir gün.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Hülyalı bakışlarınız ile kalpleri ısıtıyorsunuz ve gökyüzünün şans ve mutluluğu sizinle birlikte olacak. Rüyalarınızın anlamının arttığı ve altıncı hissinizin kuvvetlendiği bir gün. İçinize sinmeyen hiç bir konu için ken