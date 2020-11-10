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10 Kasım 2020 Salı 11:03:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 21:29:00

Bugün burçları neler bekliyor? 11 Kasım 2020 günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 11 Kasım 2020 günlük burç yorumları: Yengeç kendi iç dünyasına yönelmenin huzuru var, Oğlak başarılarıyla çevresinin takdirini toplayabilir, İkizler aşk ve sevgide dengeyi bulmaya çalışacak, Kova hisleriyle hareket ederse mutluluk yakındır.

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

Hayatınızda güvenebileceğiniz eş, dost ve arkadaşlardan yana olumlu destekler alacaksınız. Eşi, ortağı ve yakın dostları ile problemler yaşayanlar bugünü kendini net ifade etmek için kullanabilir. Uzunca süredir satmak istediğiniz gayrimenkulünüz var ise bugün satışa çıkarmak için uygun vakitler.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

Günlük yaşantınızda resmi işleri tamamlamak için adımlar atabilirsiniz. Eğitim-öğretim ile ilgilenenler güzel projeleri ile kendinden söz ettirebilir. Sevdiğiniz kişiden destekler alırken, iş hayatınızdaki yöneticilerinizden de destek almak size çok mutlu edecek. Yaşadığınız yeri değiştirmek isteyenler olabilir, aceleci davranmamak daha akıllıca bugünlerde haberiniz olsun.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Aşk ve sevgi konularında dengesizliği içinizde yaşadığınız bir gün. Fedakarlık yaptığınız ilişkilerde ben diyememek uzun vadede sizi çok üzebilir. Hayatta başka kişilere mutluluk ve huzur vermek istiyorsak buna evlatlarımız da dahil, önce kendi dengemizi bulmayı öğrenmeliyiz. Siz çok değerlisiniz.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Evinizin içinde uzunca süredir görmezden geldiğiniz şeylerin varlığına şükür edeceğiniz bir gündesiniz. Kendi iç dünyanıza çekilmenin mutluluğunu yaşarken, arkadaş grubunuzda anlam veremediğiniz kadınlardan yana yaralar alabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiden alacağınız destekler oldukça kıymetli.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Gün içerisinde sizi yaralayacak kadınlara karşı dikkatli olunuz. Gereksiz yere önem verdiğiniz ve yücelttiğiniz kişiler ile yolları ayırma vakti. Sevdiğiniz kişinin ailesinden alacağınız eleştirilere çok da kulak asmayın.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Sevgilinizle uyumu yakaladığınız harika bir gün. Uzunca süredir mevcut problemlerinizi çözüp, beraberliğinizde yeni bir adım atabileceğiniz enerjiler sizinle birlikte olacak ama hayallerinizi hayata geçirmek için azıcık daha zamanınız var. Umulmadık dostlardan gelen yardımlarınız sizi çok mutlu edecek.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Hayallerinizi sonuçlandırmak için yaşadığınız eş zamanlıklara dikkat edin. Gelen eş zamanlıklar ve kişiler size yardımcı olacak. Uzunca süredir kalbi boş olan Terazi burçları yeni bir aşka kapılarını açabilir, yeter ki ön yargılarınızdan uzaklaşabilin.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Uzunca süredir hayalini kurduğunuz şeyleri gerçekleştirebilecek enerjiler sizinle birlikte olacak. Bu güzel enerjiyi değerlendirmek için yardım edebilir ve dilek dileyebilir, dua edebilirsiniz. Ummadığınız kişilerden alacağınız yardımlar da bulunuyor. Yakınlarınızın kıymetini bilmelisiniz.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Eğitim hayatınızda ciddi manada isminizden söz ettirebilirsiniz. Gerçekleştireceğiniz projeler ses getirecek nitelikte olacak. Sevdiğiniz kişinin ailesinden alacağınız güzel haberler sizi onure edecek. Uzunca süredir dengesizlik yaşadığınız ne varsa şimdi düzene girme vakti.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Çevrenizdeki pek çok kişi sizi takdir edecek. Parasal anlamda güçleneceksiniz. Yaşadığınız gizli ve açık düşmanlıklara sessiz kalışınız sizin için artık lehinize dönüyor. İş ortaklarınız ile plan ve toplantılar yaparak günü geçirmeniz, size önümüzdeki günlerde maddi anlamda rahatlık sağlayacaktır.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Bugün sevdiğiniz kişinin yakın akrabalarıyla ilgili problemler gündeminizde olacak gibi. Söylenen sözcükleri çok da fazla önemsemeden, görünmeyenin arkasını fark etmeye çalışmalısınız. İş hayatınızda kendinizi göstereceğiniz enerjilere hazırlanmalısınız ancak öncesinde plan ve programınızı iyi yapmanızı önerebilirim.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Sevdiğiniz kişiden destek alırken, önemli maddi bir probleminizin çözümü için alternatif çözüm yolları bulabilirsiniz. Uzunca süredir belirsiz olan hayatınızda ne varsa artık sonuca ulaşmak üzeresiniz. Önemli iş görüşmeleri ve toplantıların sonuçlarını almaya çok yakınsınız, güzel gelişmeler sizinle birlikte olacak.

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

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