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11 Aralık 2022 Pazar 10:46:00 - Güncelleme:11 Aralık 2022 Pazar 10:46:00

Bugün burçları neler bekliyor? 11 Aralık 2022 Pazar günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 11 Aralık 2022 Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Koç burcu için bugün özellikle Venüs'ün Oğlak burcuna girmesiyle birlikte ilişkilerde daha ciddi bir bakış açısı ile yaklaşma durumları olacak ve özellikle kariyer alanında ilişkiler daha önem kazanmaya başlayacaktır. Ayrıca aile hayatında olan ilişkiler de duygusal anlamda baskı altında kalma durumları da olabilir.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle Venüs'ün Oğlak burcuna girmesiyle birlikte uzaktaki olan insanlar ilişkiler önem kazanmaya başlayabilir. Ayrıca yakın çevre, kardeşler ile olan ilişkilerde duygusal baskı altında kalma durumları yaşanabilir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle Venüs'ün Oğlak burcuna girmesiyle birlikte ortaklaşa maddi konularda daha ciddi bir bakış açısı gelebilir. Aynı zamanda kendi parasal kaynaklarınız açısından duygusal baskı altında kalabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle Venüs'ün Oğlak burcuna girmesiyle birlikte ilişkiler, evlilik, ortaklık alanı daha ciddi bir bakış açısı olmaya başlayacak. Aynı zamanda bu alanda sorumluluk ve yükler artabilir, ilişkilerde duygusal baskı altında kalabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle Venüs Oğlak burcuna girmesi ile birlikte iş hayatı ve çalışma hayatı alanında olan ilişkilere daha ciddi bir bakış açısı ile yaklaşma meydana gelmeye başlayacaktır. Aynı zamanda bu dönem duygusal baskı altında olduğunuzdan ruhsal ve içsel anlamda sorunlu bir dönem olabilir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle Venüs Oğlak burcuna girmesiyle birlikte olan aşk hayatında olan ilişkiler de daha ciddi bir bakış açısı meydana gelmeye başlayacaktır. Aynı zamanda sosyal alan ve arkadaşlık alanında ise duygusal baskı altında alabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle Venüs oğlak burcuna girmesiyle birlikte ev ve aile hayatında olan ilişkilere daha ciddi bir bakış açısı gelecektir. Aynı zamanda kariyer hayatında da duygusal baskı altında kalabilirsiniz.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle Venüs Oğlak burcuna girmesiyle birlikte yakın çevre, kardeşler alanında ilişkilere daha ciddi bir bakış açısı meydana gelecektir. Görüş ve düşünceler alanında ise duygusal anlamda baskı altında kalabilirsiniz.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle Venüs Oğlak burcuna girmesiyle birlikte kendi parasal ve maddi konulara daha ciddi bir bakış açısı içinde olmaya başlayacaksınız. Ortaklaşa maddi konularda ise duygusal baskı altında olabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle Venüs Oğlak burcuna girmesi birlikte hayatın genel anlamında ve ilişkilere bakış açınız da daha ciddi bir tutum içinde olmaya başlayacaksınız. Aynı zamanda ilişkiler, evlilik ve ortaklık alanında duygusal baskı altında kalabilirsiniz.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle Venüs oğlak burcuna girmesi ile birlikte ilişkiler ve maddi konularda farkına varamadığınız olaylar ve arkanızdan gizli kapaklı iş çeviren insanlar olmaya başlayabilir. Aynı zamanda iş hayatında duygusal baskı altında kalabilirsiniz.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle Venüs Oğlak burcuna girmesiyle birlikte sosyal alan ve arkadaşlık alanlarında ilişkilere daha ciddi bir biçimde bakmaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda bugün aşk hayatında olan ilişkilerde duygusal baskı altında kalabilirsiniz.

Etiketler : günlük burç yorumları uzman astrolog aşkın şengün burçlar
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