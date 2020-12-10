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10 Aralık 2020 Perşembe 21:18:00 - Güncelleme:10 Aralık 2020 Perşembe 21:18:00

Bugün burçları neler bekliyor? 11 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 11 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları: Boğa sevdiğiyle aradaki sorunları tatlıya bağlıyor, Aslan yardımsever yönüyle takdir toplayacak, Başak aile bireylerine karşı daha anlayışlı olmalı, Yengeç hayallerine giden yolda hızla ilerlemekte.


KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

Maddi anlamda yapacağınız adımlar karşısında dikkatli olmalı, önünüzü göremediğiniz atılımlar yapmamalısınız. Bilinçdışınızda yaşadığınız acıların tetiklenebileceği bir gün olması sebebiyle dua enerjisinde olmanız size çok iyi gelecektir. Önemli bir hastalık geçiriyorsanız bugün operasyonel sürece girmenizin getirisi önümüzdeki günlerde hızlıca toparlanacağınızı anlatmaktadır.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

Eşiniz ile paylaştığınız pek çok konunun size içsel anlamda yaraladığını ona anlatırken onun da hislerini düşünerek, empati yaparak kendinizi ifade ederseniz ani oluşabilecek kırgınlıkların önüne geçebilirsiniz. Evinizin içinde kombi ve şofben arızaları olabilir. Olası gaz sızıntılarını önemsemeli ve dikkatli olmalısınız.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Yeni bir eve geçmek için son hazırlıklarınızı yapıyor olabilirsiniz. Bilmediğiniz ortamlarda bulunmamaya çalışmalı ve sağlığınıza oldukça dikkat etmeniz gerekmektedir. Önemli bir iş sürecinden geçiyorsanız sonuçlarını almaya başladığınız bir günden geçiyor olabilirsiniz. Evinizi sirkeli sular ile silmek ve adaçayı yakmak, evinizin içindeki negatif enerjinin azalmasına sebep olacaktır.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Sevdiğiniz kişi ile olan problemlerinizi arkadaş ortamınızdaki kişiler ile paylaşmanız size birşey kazandırmayacak. Şu an önünüzü göremediğiniz pek çok konu için ne kadar yersiz üzüntü yaşadığınızı daha sonraki günlerde anlamlandırabileceksiniz. İş yerinizdeki belirsiz konular canınızı sıkmasın, bazı konular sizi hayallerinize götürmek için ilerliyor olabilir.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Aile bireylerinizin içerisindeki sağlık problemleri ruhsal anlamda sizi karamsarlığa sürükleyecek olabilir. Evinizin içerisinde pek çok konuya yetişirken kendinizi sıkıntılı hissedebilir, yardıma ihtiyacınızın olduğunu düşünebilirsiniz. Gün içerisinde dua etmeniz ve ihtiyacı olanlara yardımlarda bulunmanız ilahi kaynaktan gelen enerjinizi arttıracaktır.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Evinizin içerisinde zehirlenme ve gaz sızıntılarına karşı dikkatli ve temkinli olmalısınız. Aile bireylerinizden birinin sağlık sıkıntısı sizi içsel anlamda yoruyor olabilir. Kardeşlerden yana küslüklere izin vermemek için, aranızdaki maddi problemleri çözümlemek adına biraz zamana bırakan adımlar atabilirsiniz.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Parasal konularda olası kredi borçlarınızı ödemeniz için sıkışık bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile aranızda oluşan parasal kaynaklı sıkıntıları beraberliğinize yansıtmadan ilerlemelisiniz. Bugün sağlığınızla ilgili önemli bir sıkıntınız bulunuyorsa oldukça temkinli olmalı ve kontrollerinizi yaptırmalısınız.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

İçsel anlamda sıkıntı yaşadığınız kayıplarınızı hatırladığınız bir günden geçiyor olabilirsiniz. Fazlasıyla negatif enerjiye uğrayabileceğiniz bir etki almaktasınız. Dua ve şükür enerjisinde olmanız ilahi anlamda korunmanıza yardımcı olacaktır.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Bugün iş yerinizde olası karışıklıklar karşısında ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Hırsızlık konuları ile karşılaşırsanız sakinliğinizi koruyarak yetkililere haber vermeniz ciddi önem taşımaktadır. Düşen enerjinizi toparlamanız için yardımcı gıdalardan destek almalı ve sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Arkadaş ortamınızdaki pek çok kişinin niyetini tam anlamıyla anlamlandıramayabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile uzunca süredir yaşadığınız problemler sizi içsel manada yoruyor olabilir. Güneş tutulmasına doğru yaklaştığımız bugünlerde olası bitişler karşısında kendinizi yormamalı ve sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Eski eş veya sevgilinizden aldığınız haberler birazcık canınızı sıkabilir.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

İletişiminizde ani verdiğiniz tepkiler uzunca zamandır içinizde sakladıklarınız olabilir. Ani verdiğiniz tepkilerin sonucunda küslükler oluşabileceğini bilmelisiniz. Yakın akrabalarınızın yaşayabileceği sağlık problemleri ve haberleri gelebilir. Kendi sağlığınızı tehlike altına sokmadan yardımcı olmanız sizi pek çok sıkıntıdan koruyabilir. Çocuklarınızın ve sevdiğiniz kişilerin desteğini almalı ve onların duygularına önem vermelisiniz.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Psikolojik anlamda oldukça yorulmuş hissedebilirsiniz. İçsel anlamda cevap bulamadığınız sorular zihninizde dolaşıyor olabilir. Uzunca zamandır tedavi olduğunuz bir süreç içerisindeyseniz bugün ve yarın tedavinin son aşaması için doktorunuzla görüşebilirsiniz. Her türlü olumsuzluğa rağmen sevdiğiniz kişiden alacağınız destek sizi pek çok konuda mutlu edecek gibi görünüyor.

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

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