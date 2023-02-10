Bugün burçları neler bekliyor? 10 Şubat 2023 Perşembe günlük burç yorumları
Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 10 Şubat 2023 Perşembe günlük burç yorumları...
KOÇ: GÜN BOYUNCA AŞIRI İYİMSERLİK DURUMLARI SÖZ KONUSU OLABİLİR
BOĞA: BEKLEMEDİĞİNİZ BİRİNDEN GÜZEL BİR TEKLİF ALMANIZ SÖZ KONUSU
İKİZLER: YENİ BİRİSİ İLA TANIŞABİLİR, SÜRPRİZ AŞKA YELKEN AÇABİLİRSİNİZ
BAŞAK: KARİYER ALANININ DIŞINDA FARKLI BİR İŞ TEKLİFİ ALMASI MÜMKÜN
KOÇ BURCU
Koç burcu için bugün özellikle ilişkiler de duygusal yönden aşırı iyimserlik modu bu alanda yanılgılara ve aldanmalara neden olabilir. Ayrıca sosyal alanlar ve arkadaşlık, grup organizasyonlarında sorumluluk ve yükler artmaya başlayabilir. Moralinizi yüksek tutmanız gereken, enerjinizin yükseleceği bir dönemdesiniz.
BOĞA BURCU
Boğa burcu için bugün özellikle iş hayatında duygusal yönden aşırı iyimserlik modu bu alanda yanılgılara ve aldanmalara neden olabilir. Ayrıca kariyer hayatında sorumluluk ve yükler de artmaya başlayabilir. Yeni birisi ile tanışabilir ve çok çabuk bir şekilde bu tanışma güzel bir ilişkiye dönüşebilir.
İKİZLER BURCU
İkizler burcu için bugün özellikle aşk hayatında duygusal yönden aşırı iyimserlik modu bu alanda yanılgılara ve aldanmalara neden olabilir. Ayrıca görüş ve düşünceler alanında fikirsel açıdan sorumluluk ve yükler de artmaya başlayabilir. Sağlıkla ilgili sorunları kısa süre içerisinde atlatmanız mümkün.
YENGEÇ BURCU
Yengeç burcu için bugün özellikle aile hayatında duygusal yönden aşırı iyimserlik modu bu alanda yanılgılara ve aldanmalara neden olabilir. Ayrıca ortaklaşa parasal ve maddi konularda sıkıntılar ve stresler yaşanmaya başlayabilir. Bugün araba gibi bir mülk edinmek için gökyüzü sarayı sizleri destekliyor olabilir.
ASLAN BURCU
Aslan burcu için bugün özellikle yakın çevre, kardeşler, akraba alanında duygusal yönden aşırı iyimserlik modu bu alanda yanılgılara ve aldanmalara neden olabilir. Ayrıca ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında sorumluluk ve yükler artmaya başlayabilir. Gün genelinde kariyer hayatında güzel fırsatlar yakaladığınız özel bir gün olacak.
BAŞAK BURCU
Başak burcu için bugün özellikle parasal ve maddi konularda duygusal yönden aşırı iyimserlik modu bu alanda yanılgılara ve aldanmalara neden olabilir. Ayrıca iş hayatı ve sağlık alanında sorumluluk ve yükler sıkıntılar artmaya başlayabilir. Kariyerinizin dışında yeni iş fırsatları yüzünüzü güldürebilir ve finansal anlamda hayatınıza güzel destekler çekebilirsiniz.
TERAZİ BURCU
Terazi burcu için bugün özellikle hayatın genel anlamında duygusal yönden aşırı iyimserlik modu bu alanda yanılgılara ve aldanmalara neden olabilir. Ayrıca aşk hayatında sorumluluk ve yükler sıkıntılar artmaya başlayabilir. Gün genelinde kişisel bakımınıza daha çok özen göstermek isteyebilir, belki dış görünüşünüz ile alakalı bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.
AKREP BURCU
Akrep burcu için bugün özellikle içsel ve ruhsal açıdan duygusal yönden aşırı iyimserlik modu bu alanda yanılgılara ve aldanmalara neden olabilir. Ayrıca aile hayatında sorumluluk ve yükler sıkıntılar artmaya başlayabilir. Yeni birisi ile tanışabilir ve çok çabuk bir şekilde bu tanışma güzel bir ilişkiye dönüşebilir.
YAY BURCU
Yay burcu için bugün özellikle sosyal alanla ve arkadaşlık alanında duygusal yönden aşırı iyimserlik modu bu alanda yanılgılara ve aldanmalara neden olabilir. Ayrıca yakın çevre, kardeşler, akraba alanında hayatında sorumluluk ve yükler sıkıntılar artmaya başlayabilir. Gün genelinde kariyer hayatında güzel fırsatlar yakaladığınız özel bir gün olacak.
OĞLAK BURCU
Oğlak burcu için bugün özellikle kariyer hayatında duygusal yönden aşırı iyimserlik modu bu alanda yanılgılara ve aldanmalara neden olabilir. Ayrıca parasal ve maddi konularda sorumluluk ve yükler sıkıntılar artmaya başlayabilir. Ayrıca bugün araba gibi bir mülk edinmek için gökyüzü sarayı sizleri destekliyor olabilir.
KOVA BURCU
Kova burcu için bugün özellikle uzakta olan insanlar ile ilişkiler açısından duygusal yönden aşırı iyimserlik modu bu alanda yanılgılara ve aldanmalara neden olabilir. Ayrıca hayatın genel anlamında sorumluluk ve yükler sıkıntılar artmaya başlayabilir. Aşk hayatınızda güzel gelişmeler olabilir. Yeni birisi ile tanışabilir ve çok çabuk bir şekilde bu tanışma güzel bir ilişkiye dönüşebilir.
BALIK BURCU
Balık burcu için bugün özellikle ortaklaşa parasal ve maddi konularda duygusal yönden aşırı iyimserlik modu bu alanda yanılgılara ve aldanmalara neden olabilir. Ayrıca içsel ve ruhsal açıdan elde olmayan koşullar nedeni ile sıkıntılı bir dönem olabilir. Ayrıca gün genelinde kariyer hayatında güzel fırsatlar yakaladığınız özel bir gün olacak.
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