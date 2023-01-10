VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Muharip Uçak hangardan çıkmaya hazırlanıyor
Togg'dan dünyada ilk: dijital cüzdan
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem!
Bahçeli'den CHP'ye bayrak tepkisi: Yalnızca skandal değil, suçtur
Sanayi üretim rakamları açıklandı
Tüzel kişilere, dövizden TL mevduata geçişte sağlanacak destek için tarih kapsamı genişletildi
Özikizler Künefe'den ihracat hamlesi: Hedef 3 milyon euro
Bakan Soylu, Murat Çiçek ile Yüz Yüze'nin bu haftaki konuğu olacak
İşsizlik rakamları açıklandı
Brent petrolün varil fiyatı 79,42 dolar
Denizli'de servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Küresel piyasalar Powell'ın konuşması öncesi karışık seyrediyor
BM, 2021'de her 4,4 saniyede bir çocuk veya gencin hayatını kaybettiğini açıkladı
Bakan Soylu: Uşak'ta Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 120 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Müjdeler yılı olacak! Yalanlara fırtına darbesi
İkinci el otomobil alacaklar dikkat!
Biden'ın eski kişisel ofisinde 'gizli belgeler' bulundu
Çağın en önemli sağlık sorunu: Obezite
Bugün burçları neler bekliyor? 10 Ocak 2023 Salı günlük burç yorumları
Soğuk havalar kalp krizi riskini artırıyor
Anne yoksunluğu, otizme dönüşebilir!
Gebelik diyabeti mutlaka tedavi edilmeli
10 Ocak 2023 Salı 09:30:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 09:30:00

Bugün burçları neler bekliyor? 10 Ocak 2023 Salı günlük burç yorumları

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 10 Ocak 2023 Salı günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Bugün koç burcu için özellikle aşk hayatında duygusal anlamda özellikle sıkıntılı ve gerilim getirici olaylara şahit olabiliriz. O nedenle ilişkiler de güvensizlik ön plana çıkabilir.

BOĞA BURCU

Bugün boğa burcu için özellikle aile hayatında duygusal anlamda sıkıntılı ve gerilim getirici olaylara şahit olabiliriz. O nedenle bu alanda olan ilişkiler de güvensizlik ön plana çıkabilir.

İKİZLER BURCU

Bugün ikizler burcu için özellikle yakın çevre, kardeşler, akraba alanında duygusal anlamda sıkıntılı ve gerilim getirici olaylara şahit olabiliriz. O nedenle bu alanda olan ilişkiler de güvensizlik ön plana çıkabilir.

YENGEÇ BURCU

Bugün yengeç burcu için özellikle parasal ve maddi konular da sıkıntılı ve gerilim getirici olaylara şahit olabiliriz. O nedenle bu alanda olan dalgalanmalar maddi konularda güvensizlik getirici çalışabilir, bu alanda atacağınız adımlara dikkat etmelisiniz.

ASLAN BURCU

Bugün aslan burcu için özellikle kişilik ve kimlik açısından oldukça sıkıntılı ve gerilim getirici olaylara şahit olabiliriz. O nedenle genel anlamda dalgalanmalar hayata karşı güvensizlik getirici çalışabilir.

BAŞAK BURCU

Bugün başak burcu için özellikle içsel ve ruhsal anlamda oldukça sıkıntılı ve gerilim getirici olaylar yaşanabilir. O nedenle ruhsal anlamda dalgalanmalar hayata karşı güvensizlik getirici çalışabilir.

TERAZİ BURCU

Bugün terazi burcu için özellikle sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında duygusal anlamda oldukça sıkıntılı ve gerilim getirici olaylar yaşanabilir. O nedenle bu alanda olan ilişkiler de güvensizlik getirici çalışabilir.

AKREP BURCU

Bugün akrep burcu için özellikle kariyer hayatı alanında sıkıntılı ve gerilim getirici olaylar yaşanabilir. O nedenle bu alanda olan ilişkiler de güvensizlik getirici çalışabilir.

YAY BURCU

Bugün yay burcu için özellikle uzakta olan insanlar ile ilişkilerde oldukça dalgalı bir yaklaşım içinde olabilirsiniz. Sıkıntılı ve gerilim getirici olaylar yaşanabilir. O nedenle bu alanda olan ilişkiler de güvensizlik getirici çalışabilir.

OĞLAK BURCU

Bugün Oğlak burcu için özellikle ortaklaşa parasal ve maddi konularda sıkıntılı ve gerilim getirici olaylar yaşanabilir. O nedenle bu alanda olan maddi durumlar çok yorucu etkiler verebilir.

KOVA BURCU

Bugün Kova burcu için özellikle evlilik, ilişkiler ve ortaklıklar da oldukça dalgalı bir yaklaşım içinde olabilirsiniz. Sıkıntılı ve gerilim getirici olaylar yaşanabilir. O nedenle bu alanda olan ilişkiler çok yorucu etkiler verebilir.

BALIK BURCU

Bugün Balık burcu için iş hayatı ve gündelik hayatta oldukça dalgalı bir yaklaşım içinde olabilirsiniz. Ayrıca bu alanda sıkıntılı ve gerilim getirici olaylar yaşanabilir. O nedenle bu alanda olan ilişkiler çok yorucu etkiler verebilir.

Etiketler : Uzman Astrolog Aşkın Şengün günlük burç yorumları - 10 Ocak Bugün burçları neler bekliyor?
Hassas bir dönemdeyiz!

Hassas bir dönemdeyiz!
Birce Akalay aşk iddialarını yalanladı: Serdar dostum sevgilim değil

Birce Akalay aşk iddialarını yalanladı: Serdar dostum sevgilim değil
Baba özlemi dinmiyor

Baba özlemi dinmiyor
3 Günlük Dünya'ya geri sayım

3 Günlük Dünya'ya geri sayım
Neyzen'e devam

Neyzen'e devam
İDOB'la AKM sahnesinde

İDOB'la AKM sahnesinde
Baba özlemi dinmiyor

Baba özlemi dinmiyor
Evliliğe adım attı

Evliliğe adım attı
“Yiğit'in yarattığı kadını seviyorum”

“Yiğit'in yarattığı kadını seviyorum”

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX