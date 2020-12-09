Bugün burçları neler bekliyor? 10 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)



Tanıtımını yapmak istediğiniz konularla ilgili girişim yapabilirsiniz ancak yeni bir proje ise 14 Aralık Güneş tutulmasından sonra açıklamak size daha uğurlu gelecektir. İş yerinizde otorite niteliğinde olan bir kişinin bugün emekli olacağının haberini alabilirsiniz. Aile bireylerinizin sağlığıyla ilgilenmeli ve onları ihmal etmemelisiniz.



BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

İş hayatınızdaki konumunuzun değişeceği günlerden geçiyor olabilirsiniz. Alternatif projeler ve planlarınız hız kazanırken, yapacağınız projelerin Haziran ayında sizlere neleri getireceğini de planlamalısınız. Borçlanmamalı ve ani çıkabilecek masraflara karşı temkinli olmalısınız. Önemli bir operasyon geçirmek üzereyseniz bugün olumlu destek gökyüzünden size verilecek.



İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Bugün sevgi ve arkadaşlık ilişkilerinde dürüstlük sınavlarından geçiyor olabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile olan paylaşımlarınız ve hayatınızı kolaylaştırıcı yapısı sizi çok mutlu ederken, içinizi huzursuz eden hiç bir düşünceye yer vermeyeceksiniz. Ani şans ve fırsatlar bugün sizinle birlikte olacak.



YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Aile büyüklerinize içsel anlamda kırıldığınız ne varsa bugün eskisi kadar canınızı yakmadığını ve herkesi olduğu gibi kabul ettiğinizi fark edeceğiniz bir günden geçiyorsunuz. Ev ve iş yerinizdeki dengesizliklerin azalmaya başladığı ancak alınan bazı kararların doğruluğundan emin olamıyor gibisiniz. Pek çok konuyu biraz zamana bırakmak size iyi gelecek.



ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Uzunca zamandır haksızlığa uğradığınız konuları gündeme getireceğiniz bir günden geçiyorsunuz. Hakkınızı arayan yapınızın yanında iletişim dilinizdeki uzlaşmalı yapınız pek çok ortamda takdir toplamınıza sebep olacak. Kısa sürede sonuçlanmasını istediğiniz başvurunuz varsa bugün başvuru yapmanız sizi kısa vadede mutlu edecek enerjiler taşıyor.



BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Aile bireyleri arasında çözüm bulamadığınız önemli bir mirasın hukuksal başvuruları için bugün kardeşlerinizle görüşebilir ve girişimde bulunabilirsiniz. Günün dikkat edilmesi gereken enerjisi aile içerisinde oluşabilecek küslükler. Sevdiğiniz kişi ile aranızı açmaya çalışan kadınlara karşı temkinli ve dikkatli olmalısınız.



TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Hayatta pek çok gerildiğiniz konuya rağmen enerjinizi toparlayacaksınız. Sevdiği kişi uzakta bulunan kişiler bugün çıkacakları seyahat ile mutluluk verici kavuşmalar yaşayabilir. Eğitim ve öğretim konularından yana şanslı, bitirmek istediğiniz okul ve yurtdışı projeleriniz için tamamlayıcı adımlar atmak için göklerin enerjisini yanınıza alacağınız bir gündesiniz.



AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

İletişim dilinizdeki kibirli tutumunuz sevdiğiniz kişi ve arkadaşlarınızla aranızın açılmasına sebep olabilir. Hayallerinize ulaşmak için gökyüzü size destek verirken takılı kaldığınız noktalara dikkat etmeli ve kendinizi daha net ifade etmelisiniz. Hukuki anlamda prosedürlere uymayan konularla ilgili girişimlerinize dikkat etmelisiniz, ummadığınız borçlanmalarla karşılaşabilirisiniz.



YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

İş yerinizde yöneticilerinize uzunca zamandır planladığınız konuşmaları yapmak için güzel bir gün. Maaş artışı ve girişimleriniz hakkında sonuçlar istediğiniz gibi olmasa da terfi etmek için yeni bir sürece hazırlanıyor olabilirsiniz. Özel yaşantınızda aile bireylerinizden sizi çok seven kadınların abartılı söylemlerini bugün tolere edebilirseniz içinizdeki coşkuyu verimli kullanabilirsiniz.



OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Katıldığınız eğitim ve yabancılarla görüşmelerinizde dengeyi sağlayabilirseniz fazlasıyla avantajlı bir konuma gelebilirsiniz. Ortalığı karıştıran söylemler canınızı sıksa da kontrolün elinizde olduğunu hatırlamanız iyi olacaktır. İş ortaklarınızın size vereceği destekleri maddi anlamda değerlendirebilirsiniz.



KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Aile kurmak isteyen Kova Burçları bugün ailelerinin desteğini alarak yeni bir sürece adım atmak isteyebilirler. Evli olan kişiler için belki de yeni bir bebek için yeni bir eve geçme fikrini içlerinden geçiriyor olabilirler. İş yerinizde yapılacak olan yeni düzenlemeler için bugün atacağınız adımlar sizi uzun vadede kısmetli konumlara doğru götürüyor olacaktır.



BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Hayallerinizi umutsuzluğa götürecek enerjilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yaşadığınız eş zamanlıklar, şu an adım atmak istediğiniz konularla ilgili durup bekleme enerjisinde olduğunuzu söylüyor olabilir ancak bu demek değildir ki hayalleriniz asla gerçekleşmeyecek. Asla böyle düşünmeden atacağınız adımlar hakkında zamana yayarak, zorlu şartlar altında alt yapılarınızı güçlendirerek ilerlemeniz sizi ilerleyen günlerde gelecek destekleri sunacaktır.



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