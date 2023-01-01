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01 Ocak 2023 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 11:00:00

Bugün burçları neler bekliyor? 1 Ocak 2023 Pazar günlük burç yorumları

Kaynak: UZMAN ASTROLOG AŞKIN ŞENGÜN

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 1 Ocak 2023 Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Koç burcu için bugün yılın ilk gününde özellikle parasal ve maddi olan da güzel sürprizlerle uyanma şansı olabilir. Onun dışında kariyer hayatındaki iletişim sorunlarına dikkat edilmeye devam edilmelidir.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için yılın ilk gününde özellikle hayatın genel anlamında dalgalı bir gün olabilir. Fakat sağlamcı olmaya dikkat ettiğinizden dolayı güzel bir günde olabilir. Aynı zamanda uzaktaki olan insanlarla iletişim sorunları yormaya devam edebilir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için yılın ilk gününde içsel ve ruhsal açıdan dengesiz bir gün olabilir. Onun dışında özellikle ortaklaşa parasal ve maddi alanda sorumluluklar yormaya devam edebilir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu burcu için yılın ilk gününde özellikle sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında sağlamcı olmaya çalışabilirsiniz. Aynı zamanda ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar da sorunlar yormaya devam edebilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için yılın ilk gününde anne ile olan ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Aynı zamanda iş hayatı ve gündelik hayatta olan sorunlar yormaya devam edebilir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için yılın ilk gününde özellikle uzakta olan insanlarla haberleşmek onlarla iletişim kurmak sizi oldukça duygulandırabilir. Aynı zamanda aşk hayatı alanında ise sorunlar sizi yormaya devam edebilir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için yılın ilk gününde özellikle ortaklaşa parasal ve maddi alanda dalgalı bir gün olabilir. Aile hayatında sorumluluk ve yükler sizi uğraştırmaya devam edebilir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün yılın ilk gününde özellikle ilişkiler, evlilik, ortaklık alanında dalgalı bir gün olabilir. Yakın çevre, kardeşler alanında sorumluluk ve yükler sizi yorabilir.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün yılın ilk gününde özellikle gündelik hayatta dalgalı bir gün olabilir. Kendi parasal ve maddi alanınızda sorumluluk ve yükler sizi yormaya devam edebilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün yılın ilk gününde özellikle aşk hayatı ve çocuklarla ilgili alanda dalgalı bir gün olabilir. Hayatın genel anlamında sorumluluk ve yükler sizi yormaya devam edebilir.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün yılın ilk gününde özellikle aile hayatında dalgalı bir gün olabilir, aynı zamanda içsel ve ruhsal manevi alanda ise kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün yılın ilk gününde özellikle yakın çevre, kardeşler alanında dalgalı bir gün olabilir, aynı zamanda arkadaşlıklar ve sosyal alanlarda sorumluluklar sizi yormaya devam edebilir.

Etiketler : burç yorumları astrolog aşkın şengün günlük burç yorumları
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