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09 Aralık 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 08:30:00

Bugün burçları neler bekliyor? 09 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 09 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Koç burcu için bugün özellikle Ay yengeç burcuna girmesi ile birlikte ev ve aile hayatında duygusal yaklaşımlar ön plana çıkacaktır. Aynı zamanda yakın çevre kardeşler alanında gerilimler devam etmektedir.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle ay yengeç burcuna girmesi ile birlikte yakın çevre kardeşler alanında duygusal güvence daha ön plana çıkacaktır. Aynı zamanda kendi parasal kaynaklarınız da sorunlar devam etmektedir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle ile birlikte ay yengeç burcuna girmesi ile birlikte parasal ve maddi konularda duygusal güvence ihtiyacı ön plana çıkacaktır. Maddi konularda duygularınız ile zihniniz arasında kalabilirsiniz. Aynı zamanda agresif ve baskın tutumlar nedeni ile ilişkilere dikkat etmek gerekiyor.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikler ay yengeç burcuna girmesiyle birlikte duygusal güvenceye önem vermekle birlikte ilişkilerden gelen zihinsel aktiviteler nedeni ile ikilemde kalabilirsiniz. Aynı zamanda ruhsal ve içsel anlamda huzursuzluklar yorucu olmaya devam edebilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle ay yengeç burcuna girmesiyle birlikte duygusal ve ruhsal anlamda dalgalanmalar olabilir. İş hayatında zihinsel aktivitelerin artması sizi bu alanda uyarabilir, sosyal alan ve arkadaşlık alanlarında zorluklar devam edebilir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle ay yengeç burcuna girmesi ile birlikte sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında duygusal güvence ihtiyacı ön planda olacaktır. Aynı zamanda hobi ve keyif gibi şeylere önem vermek zihinsel aktiviteler açısından uyarıcı güzel etkiler altında kalabilirsiniz, aile hayatında sorunlar devam etmektedir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle ay yengeç burcuna girmesi ile birlikte kariyer hayatında duygusal güvence ihtiyacı ön planda olacaktır. Aynı zamanda ev ve aile hayatından gelen zihinsel aktive edici olaylar güzel etkiler verebilir, uzakta olan insanlar ile görüş ve düşünceler açısından zorluklar devam etmektedir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle ay yengeç burcuna girmesiyle birlikte uzakta olan insanlarla duygusal bağ kurma ihtiyacı ön plana çıkabilir. Aynı zamanda yakın çevre, iletişim alanından gelen zihinsel aktivite edici olaylar güzel etkiler verebilir, ortaklaşa parasal maddi konularda zorluklar devam etmektedir.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle ay yengeç burcuna girmesi ile birlikte ortaklaşa, parasal ve maddi konularda duygusal güvence ihtiyacı ön plana çıkabilir. Aynı zamanda duygusal krizlere dikkat edilmelidir. İlişkiler, evlilik ve ortaklılıklardan gelen agresif tutumlar devam etmektedir, bu alanda zorlanmaların yorucu etkileri devam etmektedir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle ay yengeç burcuna girmesiyle birlikte ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar da duygusal güven ihtiyacı ön plana çıkmaya başlayacaktır. Aynı zamanda zihinsel anlamda ciddi ve olgun şekilde uyarıcı etkiler altında fikirlerinizi daha ciddi şekilde ortaya koyabilirsiniz.Aynı zamanda çalışma ve iş hayatında zorluklar devam etmektedir, sağlık alanına dikkat edilmelidir.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle ay yengeç burcuna girmesi ile birlikte iş ve çalışma hayatı alanında duygusal güvence ihtiyacı ön planda olacaktır. Gizli düşünce ve fikirlerinizi somutlaştırma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Aşk hayatında olan ilişkilerde zorluklar devam etmektedir.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikte ay yengeç burcuna girmesiyle birlikte aşk hayatında ve çocuklarla olan ilişkilerde duygusal güvence ihtiyacı ön planda olacaktır. Sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarından gelen yapıcı fikirlerden faydalanma durumu olabilir. Aile hayatında zorluklar devam etmektedir.

Etiketler : Bugün burçları neler bekliyor? 09 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları
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