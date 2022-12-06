VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olma yolunda
Bakan Akar: Dostumuzu birlikte dost görür, düşmanımızı da yine birlikte düşman biliriz
Sevim Alan: Bizim yaptığımız güzellik terapisi
Hiranur Vakfı yetimlere ve evsizlere kucak açtı
Başkan Erdoğan: Sizler dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz
Türk Yıldızları jeti kuş çarpması nedeniyle kaza kırıma uğradı
"Ya Yunanistan anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız"
Alibeyköy'deki tramvay kazasına ilişkin gözaltına alınan vatman adliyede
Düzce'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Sanayi sektöründen ihracatta ocak-kasım rekoru
Polonya'da "Patriot" belirsizliği sürüyor
'Gazi Meclis' tartışması... Kılıçdaroğlu'na tepki
Yargıtay gürültü yapan komşu hakkındaki 'takipsizlik kararı'nı bozdu
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu asgari ücret gündemiyle toplanacak
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı
Almanya'nın en büyük finansal skandalı Wirecard davası başlıyor
"Cumhurbaşkanı adayı diye bir vesayetçi aradığınızı da biliyoruz"
Merkez Bankası Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
Anayasa Mahkemesi Askeri Ceza Kanunu'ndaki bazı hükümleri iptal etti
İletişim Başkanı Altun: Prof. Dr. Teoman Duralı, Türk düşünce, kültür dünyasının zenginliğidir
Biden hükümeti, ülkedeki Haitililerin geçici yasal statüsünü uzatacak
FETÖ'ye yönelik jandarma sınavlarında usulsüzlük operasyonunda 13 zanlı yakalandı
06 Aralık 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 07:30:00

Bugün burçları neler bekliyor? 06 Aralık 2022 Salı günlük burç yorumları

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 06 Aralık 2022 Salı günlük burç yorumları...

YENGEÇ: GÜN BOYU ARKADAŞLARIYLA ZAMAN GEÇİREREK KEYİFLENECEK

YAY: İŞ YERİNDE OLUP BİTENLERE KARŞI DAHA HASSAS OLMASI MÜMKÜN

KOVA: SEVDİĞİNDEN ALACAĞI BİR HEDİYE İLE GÜNÜ AYDINLANABİLİR

OĞLAK: AİLEVİ SORUNLARI BÜYÜTMEMESİ GEREKTİĞİNİ FARK EDECEK

KOÇ BURCU

Koç burcu bugün özellikle Güneş Mars karşıtlığı devam ettiğinden dolayı görüş ve düşüncelerimizi ortaya koymak açısından ego ve kimlik savaşı devam edebilir. Maddi konulardan özgürleşmek kendimiz için bir şeyler yapma noktasında ani beklenmeyen olaylar yaşanabilir.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle Güneş Mars karşıtlığı devam ettiğinden dolayı ortaklaşa maddi konularda kimlik ve ego savaşları devam edebilir. Aynı zamanda duygusal açıdan özgürleşmek isteği beraberinde ani sorunlar meydana getirebilir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle Güneş ve Mars karşıtlığı devam ettiğinden dolayı ilişkilerde baskın ve agresif davranışlar aleyhimize gelişebilir. Kimlik ve ego savaşları devam edebilir. Duygusal açıdan hiç de iyi durumda olmayabiliriz.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle Güneş ve Mars karşıtlığı devam ettiğinden dolayı iş hayatı ve sağlık alanında sorunlu bir dönemi anlatabilir. Aynı zamanda sosyal alanlar ve arkadaşlık alanların da özgürleşme isteği beraberinde sorunlar da getirebilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle Güneş ve Mars karşıtlığı devam ettiğinden dolayı aşk hayatı ve çocuklar ile olan ilişkilerde kimlik ve ego sorunları devam edebilir. Kariyer alanında duygusal açıdan özgürleşme isteği sorunları da beraberinde getirebilir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle Mars ile Güneş karşıtı devam ettiğinden dolayı Aile ve ev hayatında kimlik ve ego savaşları devam edebilir. Aynı zamanda bugün görüş ve düşünceler, felsefi konularında özgürleşme ve uzaktaki insanlar ile beklenmeyen olaylar olabilir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle Mars ile Güneş karşıtı devam ettiğinden dolayı yakın çevre, kardeş alanında ego ve kimlik savaşı devam edebilir. Ortaklaşa maddi konularda özgürleşme isteği beraberinde ani beklenmeyen sorunları da gündeme getirebilir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle Mars ile Güneş karşıtı devam ettiğinden dolayı kendi parasal ve maddi kaynaklarınız da kimlik ve ego sorunları devam edebilir. Aynı zamanda evlilik, ortaklıklar ve ilişkiler alanında özgürleşme isteği ani ve beklenmeyen sorunları da gündeme getirebilir.

YAY BURCU

Yay burcu bugün özellikle Mars ile Güneş karşıtı devam ettiğinden dolayı evlilik, ortaklardan gelen baskılar devam ettiğinden kimlik ve ego savaşları da yorucu olmaya devam edebilir. İş hayatında özgürleşme isteği beraberinde ani beklenmeyen sorunlar da meydana getirebilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle Mars ile Güneş karşıtı devam ettiğinden dolayı ruhsal ve içsel anlamda sıkıntılı günler devam edebilir. Aynı zamanda aşk hayatı ve çocuklar alanında özgürleşme isteği beraberinde sorunlar da getirebilir.

KOVA BURCU

Kova burçları için bugün özellikle Mars ile Güneş karşıtı devam ettiğinden dolayı sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında kimlik ve ego savaşları yorucu olmaya devam edebilir. Aile hayatı ve ev hayatı alanında özgürleşme istekleri ani beklemeyen sorunları da gündeme getirebilir.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle Mars ile Güneş karşıtı devam ettiğinden dolayı kariyer hayatında kimlik ve ego savaşları yorucu almaya devam edebilir. Yakın çevre, kardeşler alanında özgürleşme istekleri beraberinde ani beklenmeyen sorunları da gündeme getirebilir.

Etiketler : Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Uzman Astrolog Aşkın Şengün
Oyunculuktan yönetmenliğe

Oyunculuktan yönetmenliğe
Unutmak için çalışıyor

Unutmak için çalışıyor
Eşine özlemi dinmiyor

Eşine özlemi dinmiyor
Eşi için saçını uzattı

Eşi için saçını uzattı
Afra'yı takipte

Afra'yı takipte
Kardeşlik ödülü

Kardeşlik ödülü
“Şule'den çok şey öğrendim”

“Şule'den çok şey öğrendim”
Doğum gününde ifşa

Doğum gününde ifşa
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX