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02 Şubat 2023 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 09:00:00

Bugün burçları neler bekliyor? 02 Şubat 2023 Perşembe günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 02 Şubat 2023 Perşembe günlük burç yorumları...

ASLAN: SAĞLIK SORUNLARINI ATLATTIĞI, ENERJİSİNİN YÜKSEK OLDUĞU GÜNLER

BAŞAK: SEVDİĞİ KİŞİLERDEN GÖRECEĞİ İLGİ VE JESTLERLE BİR ANDA ŞIMARABİLİR

TERAZİ: AİLEVİ KONULARDA SESİNİ YÜKSELTMEMESİ GEREKTİĞİNİ BİLMELİ

AKREP: MESLEK HAYATINDA YÜKSELİŞE GEÇECEĞİ MUCİZEVİ BİR DÖNGÜDE

KOÇ BURCU

Koç burcu için bugün özellikle aile hayatında duygularınızı aşırı abartılı bir biçimde ortaya koyacağınız bir dönem içeresinde olabilirsiniz. Parasal ve maddi olaylarda bireysel ve özgürlükçü davranma isteği ani bir şekilde ortaya çıkabilir.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle yakın çevre, kardeşler alanında duygularınızı aşırı abartılı bir biçimde ortaya koyacağınız bir dönem içeresinde olabilirsiniz. Aynı zamanda kariyer hayatında daha özgürlükçü ve bireysel davranma istekleri ortaya çıkabilir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle parasal ve maddi konularda duygularınızı aşırı abartılı bir biçimde ortaya koyacağınız bir dönem içeresinde olabilirsiniz. Aynı zamanda sıra dışı ve orijinal fikirlerinizi ortaya koyma açından çok sabırsız davranabilirsiniz bu size zarar verebilir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle genel anlamda duygusal yönden çok dalgalı bir gün olabilir. Ortaklaşa parasal ve maddi konularda daha özgür ve bireysel davranmak isteyebilirseniz.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle içsel ve ruhsal anlamda dalgalı bir gün olabilir. Aynı zamanda evlilik ve ortaklıklar ilişkiler alanında daha özgür ve bireysel davranma isteği ortaya çıkabilir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle sosyal alanlar açısından duygularınızı aşırı abartılı bir biçimde ortaya koyacağınız bir dönem içeresinde olabilirsiniz. Aynı zamanda iş hayatında sıra dışı ve orijinal fikirlerinizi ortaya koyma açından çok sabırsız davranabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle kariyer hayatında duygularınızı aşırı abartılı bir biçimde ortaya koyacağınız bir dönem içeresinde olabilirsiniz. Aynı zamanda aşk hayatında özgürlükçü sıra dışı ve orijinal davranma isteği açısından sizi zora sokan davranışlara dikkat etmelisiniz.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle fikir ve düşüncelerinizi aşırı abartılı bir biçimde ortaya koyacağınız bir dönem içeresinde olabilirsiniz. Aynı zamanda ev ve aile hayatında özgürlükçü sıra dışı ve orijinal davranma isteği açısından sizi zora sokan davranışlara dikkat etmelisiniz.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle ortaklaşa, parasal ve maddi konularda duygularınızı aşırı abartılı bir biçimde ortaya koyacağınız bir dönem içeresinde olabilirsiniz. Aynı zamanda yakın çevre, kardeşler alanında özgürlükçü sıra dışı ve orijinal davranma isteği açısından sizi zora sokan davranışlara dikkat etmelisiniz.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar açısından duygularınızı aşırı abartılı bir biçimde ortaya koyacağınız bir dönem içeresinde olabilirsiniz. Aynı zamanda parasal ve maddi konulardan özgürlükçü ve bireysel davranma isteği sorunlara neden olabilir.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle iş hayatında duygularınızı aşırı abartılı bir biçimde ortaya koyacağınız bir dönem içeresinde olabilirsiniz. Aynı zamanda hayatın genel anlamında özgür ruhlu davranma isteği sorunlara neden olabilir.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle aşk hayatında duygularınızı aşırı abartılı bir biçimde ortaya koyacağınız bir dönem içeresinde olabilirsiniz. Aynı zamanda içsel ve ruhsal açıdan sıkıntılı bir dönem içeresinde olabilirsiniz.

Etiketler : Bugün burçları neler bekliyor? 02 Şubat 2023 Perşembe günlük burç yorumları
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