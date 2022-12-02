Bugün burçları neler bekliyor? 02 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları

TERAZİ: SAĞLIK SORUNLARINI GERİDE BIRAKACAĞI BİR DÖNEME YAKLAŞTI

BOĞA: SOSYAL ÇEVRESİNDEN GÖRECEĞİ DESTEK SAYESİNDE YÜZÜ GÜLECEK

BAŞAK: SEVDİĞİ KİŞİDEN GÖRECEĞİ YAKINLIĞA SEVİNİP, MORAL BULACAK

AKREP: ARKADAŞLARIYLA ORTAK BİR PROJEDE BULUŞUP, PARA KAZANABİLİR

KOÇ BURCU

Koç burçları için bugün özellikle genel anlamda duygusal yönden çok dalgalı bir gün olabilir aynı zamanda düşüncelerinizi ortaya koymak ve anlatmak açısından baskı altında kalmaya devam ediyorsunuz, sakin kalmaya devam etmelisiniz, sanki size görünmez bir elden yardımda gelebilir.

BOĞA BURCU

Boğa burçları için bugün özellikle duygusal ve manevi açıdan kendinizi biraz kötü hissedebilirsiniz. Aynı zamanda ortaklaşa maddi konulardan eş ya da ortağın parası gibi konularda sürekli baskı altında kalmak sizi oldukça yormuş olabilir. Sosyal alanlardan, arkadaşlık alanlarından gelen destekler sevindirecektir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında duygusal açıdan dalgalı bir gün olabilir aynı zamanda agresif ve baskın davranışlara sürekli devam etmek, her dediğinizi yaptırma gayreti ilişkiler, evlilik ve ortaklıkların kopma noktasına getirebilir, Kariyer hayatından gelen destekler önemli olacaktır.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle kariyer hayatında duygusal açıdan dalgalı bir gün olabilir, aynı zamanda ruhsal sağlık ve sağlık alanında ve çalışma hayatında sürekli baskı altında olmak sizi oldukça yormuş olabilir, uzakta olan insanlardan gelen yardımlar önemli olacaktır.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle duygusal açıdan kendi görüş ve düşüncelerinizi orta koymak açısından rahat bir günde olmayabilirsiniz, aşk hayatında sürekli baskı altında kalmak sizi oldukça yormuş olabilir, eş ya da ortaktan gelen maddi destekler sizi rahatlatabilir.

BAŞAK BURCU

Başak burçları için bugün özellikle eş ya da ortağın parası konularında dalgalı bir dönem olabilir. Aynı zamanda ev ve aile hayatında uzun süredir baskı altında kaldığınızdan dolayı bu alandan kopma ve ayrılma durumları olabilir. Evlilik ve ilişkilerden gelen destekler sayesinde kendinizi bulabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle evlilik, ilişkiler, ortaklıklar alanında duygusal anlamda dalgalı durumlar ortaya çıkabilir, uzun süredir yakın çevre kardeşler alanında baskı altında kaldığından dolayı bu alanda kopmalar ve ayrılıklar ortaya çıkabilir, iş hayatından gelen destekler önemli olacaktır.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle iş hayatında dalgalı durumlar yaşanabilir, aynı zamanda uzun süredir kendi parasal kaynaklarınızda baskı altında kaldığınızdan dolayı maddi konularda daha gerçekçi kararlar alabilirsiniz, aynı zamanda bu dönem hobi ve keyifleri önem vererek gerginliklerden uzak durabilirsiniz.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle aşk hayatında ve çocuklarla ilişkilerde dalgalı durumlar yaşanabilir. Aynı zamanda uzun süredir evlilik ve ilişkiler, ortaklıklar da baskı altında kaldığınızdan dolayı, bu alanda yol ayrımları ve önemli kararlar alma durumları artık önünüze gelebilir. Aile hayatından gelen manevi destekler önemli olacaktır.

OĞLAK BURCU

Oğlak burçları için bu dönem özellikle duygusal anlamda ev ve aile hayatında dalgalı durumlar olabilir. Aynı zamanda ruhsal açıdan sorunlar devam etmektedir. Kaza ve yaralanma riskleri de devam etmektedir, yakın çevre, kardeşler akraba alanından gelen destekler önemli olacaktır.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle yakın çevre, kardeşler alanın da duygusal anlamda dalgalı durumlar olabilir. Aynı zamanda sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında baskı altında kalma devam ettiğinden dolayı bu alanda kopmalar var ayrılık istekleri olabilir. Maddi anlamda güzel etkiler sevindirebilir.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle parasal ve maddi anlamda dalgalı durumlar yaşanabilir. Aynı zamanda kariyer hayatında baskı altında olma durumu devam ettiğinden dolayı, bu alanda ayrılma ve kopma istekleri gibi olaylar yaşanabilir. Ancak genel anlamda da manevi açıdan destekler aldığınızdan dolayı bu dönemi az hasarla atlatabilirsiniz.