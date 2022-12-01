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01 Aralık 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 09:00:00

Bugün burçları neler bekliyor? 01 Aralık 2022 Çarşamba günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 01 Aralık 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

ASLAN: ÖZELLİKLE AŞK HAYATINDA SAKİNLİĞİNİ KORUMAYI BAŞARMALI

İKİZLER: KARİYER ANLAMINDA YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK ETKİLER VAR

KOÇ: BUGÜNLERDE GÖRECEĞİ HABERCİ RÜYALARINI İYİ TAKİP ETMELİ

BALIK: AİLE İÇERİSİNDE KENDİNİ BASKILANMIŞ HİSSETTİĞİ BİR DÖNEMDE

KOÇ BURCU

Koç burçları için bugün özellikle ay Neptün kavuşumunda ruhsal ve içsel anlamda çok karmaşık bir gün de olabiliriz. Özellikle haberci rüyalarımıza çok dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda görüş ve düşüncelerimiz ifade etmek açısından baskı altında olduğumuzdan isyankâr davranışlarınız olabilir.

BOĞA BURCU

Bugün boğa burcu için özellikle sosyal alanlar ve arkadaş, grup organizasyonlarında ay Neptün kavuşumunda aldanma ve hayal kırıkları yaşanabilir. Aynı zamanda ortaklaşa maddi konulardaki sorunlar daha derin sorunlara dönüşebilir, bu konuya özellikle dikkat edilmelidir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle kariyer hayatında ay Neptün kavuşumu duygusal açıdan aldanmalar ve hayal kırıklıkları getirebilir. Aynı zamanda ilişkiler, evlilik ve ortaklık alanında agresif ve baskın davranışlar devam etmesi halinde bu alanda sorunların derinleştiğini gösterebilir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları için bugün özellikle ay Neptün kavuşumunda duygusal açıdan görüş veya düşüncelerde aldanma ve hayal kırıkları getirebilir. İş hayatında olan ilişkilerde agresif ve baskın davranışlar bu alanda olan ilişkiler de sorunların derinleştiğini anlatabilir, ayrıca ruhsal sağlık alanına dikkat edilmelidir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle ay Neptün kavuşumunda ortaklaşa maddi konularda eş ya da ortağın parası gibi konularda aldanma ya da hayal kırıklıkları olacağını anlatabilir. Aynı zamanda aşk hayatı alanında agresif ve baskın davranışların devam etmesi nedeni ile sorunlar derinleşebilir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle ay Neptün kavuşumunda evlilik, ilişkiler ve ortaklıklarda aldanmalar ve hayal kırıklıkları olabilir. Aynı zamanda ev ve aile hayatında olan agresif ve baskın davranışlar altında çok ciddi sorunlar yaşanabilir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle ay Neptün kavuşumu altında duygusal anlamda iş hayatında aldanma hayal kırıklıkları yaşanabilir. Aynı zamanda yakın çevre, kardeşler alanında olan ilişkiler de agresif ve baskın bir tutumlar devam ettiğinden bu alanda ciddi sorunlar getirebilir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle ay Neptün kavuşumun da duygusal açıdan aldanma ve hayal kırıklığı getiren koşullar olabilir. Aynı zamanda kendi parasal kaynaklarınız açısından aşırı baskı altında olduğunuzdan dolayı bu alanda ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle ay Neptün kavuşumu altında duygusal açıdan ev ve aile hayatında aldanmalar ve hayal kırıklıları yaşanabilir. Ayrıca ilişkiler, evlilik ve ortaklıklardan gelen aşırı baskılar nedeni ile kendinizi kıstırılmış hissedebilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle ay Neptün kavuşumu altında yakın çevre, kardeşler alanında duygusal açıdan aldanmalar ve hayal kırıkları yaşanabilir. Ayrıca bu dönem ruhsal sağlık ve sağlık alanı ile elde olmayan koşullar ve özellikle kaza ve yaralanmalara ve karşı hassasiyetler devam etmektedir.

KOVA BURCU

Kova burcu bugün özellikle ay Neptün kavuşumu altında kendi parasal kaynaklarınız açısından aldanma ve hayal kırıklığı ortaya çıkabilir. Aynı zamanda sosyal alanlar, arkadaşlık alanlarında ve organizasyonlarda aşırı baskı altında olduğunuzdan dolayı ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başlayabilir.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle ay Neptün kavuşumu altında genel anlamda duygusal yönden aldanmalar ve hayal kırıklıkları yaşanabilir. Aynı zamanda bu dönem aile hayatı alanında aşırı baskı altında olduğunuzdan dolayı ciddi sorunlar çıkmaya başlayabilir.

Etiketler : Uzman Astrolog Aşkın Şengün günlük burç yorumları - 01 Aralık Bugün burçları neler bekliyor?
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