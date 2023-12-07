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07 Aralık 2023 Perşembe 07:16:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 07:16:00

Buğdayı milyonlara değişmedi

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Adana'da 70 yaşındaki Mehmet Yalçıntaş, tarım yapabilmek için milyonlar verilen arazisini satmıyor. Öğretmen emeklisi Yalçıntaş, karşılığında ev, iş yeri ve milyonlar teklif edilmesine rağmen çevredeki lüks evlere ve binalara aldırmadan buğday üretiminden vazgeçmiyor.

BİNBİR EMEKLE ÜRETİME DEVAM

Adana Kozan'da yaşayan 70 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Yalçıntaş kentte lüks dairelerin bulunduğu Karacaoğlan Mahallesi'nde arazisi karşılığında ev, iş yeri ve milyonlar teklif edilmesine rağmen çevredeki lüks evlere ve binalara aldırmadan üretimden vazgeçmiyor. Atalarından kalma arazileri olduğunu ve her birine binbir emekle baktığını kaydeden Mehmet Yalçıntaş toprak ve üretimin bina yapmak için verilen paradan daha değerli olduğunu kaydederek, devletin de üreticiyi desteklemesini, yeni neslin çalışkan olması gerektiğinin altını çizdi.

DEDE MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kent merkezinde lüks binaların arasında 6,5 dönüm tarlasını traktörü ile süren Mehmet Yalçıntaş toprağın değerine dikkat çekerek, "Genelde buğday ekiyorum. Önceden portakal bahçesiydi. Apartmanlar olunca su sorunu oldu. Şimdi buğday ekiyorum. Arsaya daire, iş yeri teklif ediyorlar ama benim yanımda toprak her şeyden değerli. Bu dede mesleği. Gençler topraktan uzak kalmasınlar. Şimdiki gençler maalesef yok. 2 mühendis oğlum var onları traktöre bindiremiyorum. Böyle böyle tarımdan memleketimiz uzaklaşıyor" dedi.

Etiketler : adana tarım buğday
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