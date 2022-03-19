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19 Mart 2022 Cumartesi 21:21:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 21:21:00

BUDO seferlerine 'olumsuz hava' engeli

Kaynak: AA

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Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerin iptal edildiğini internet sitesinden paylaştı.

Buna göre, Mudanya ile Eminönü/Sirkeci, Mudanya ile Armutlu, Armutlu ile Eminönü/Sirkeci arasındaki karşılıklı 16 sefer iptal edildi.

İptal edilen seferlerle ilgili şirketin resmi internet adresinden bilgi alınabilecek.

Etiketler : BUDO seferleri olumsuz hava Bursa istanbul
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