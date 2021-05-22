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22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:00:00

Budadığı ağaçları hediye etmek istiyor

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27 yıl matematik öğretmeni olarak görev yapan Süleyman Sırrı Özaltın (65), emekli olduktan sonra kendisini bahçe sanatlarına adadı.

27 yıl matematik öğretmeni olarak görev yapan Süleyman Sırrı Özaltın (65), emekli olduktan sonra kendisini bahçe sanatlarına adadı. Özaltın, bir dönümlük arazisinde, farklı şekillerde budadığı 1500 ağaçtan oluşan bir bahçe oluşturdu. İzmir'de yaşayan Özaltın, en büyük arzusunun, 12 yıldır biçim vererek yetiştirdiği ağaçların Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultan Ahmet, Selimiye ve Çamlıca gibi simge mabetlerin peyzajlarında kullanılması olduğunu söyledi.

Etiketler : süleyman sırrı özaltın ağaç budama hediye
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