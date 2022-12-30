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30 Aralık 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 16:00:00

Bu yıl en çok Kovid-19 konuşuldu

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Yeni yıla sayılı saatler kala dijital basının 2022'deki enleri açıklandı.

Online Basın Bülteni ve PR Servisi B2Press, yeni yıla sayılı saatler kala dijital basının 2022'deki enlerini açıkladı. Toplam 30 bin haber sitesinden 68,3 milyon haberin analiz edildiği araştırmaya göre, bu yıl dijital basında en çok konuşulan konuların ilk sırasında yine Kovid-19 pandemisi yer aldı. Kendisi hakkında en çok haber yapılan siyasi liderlerin başında Recep Tayyip Erdoğan gelirken, sıralamayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Süleyman Soylu takip etti.

Etiketler : kovid19 haber dijital
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