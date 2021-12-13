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13 Aralık 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 09:30:00

Bu tarihe dikkat! Kar kapıya dayandı

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Marmara başta olmak üzere birçok bölgeye kar geliyor. Sıcaklıkların bugüne göre 10 derece birden düşmesi beklenirken Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kar yağışına ilişkin tarih verdi.

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında hava sıcaklığı düşerken Marmara başta olmak üzere birçok bölgeye kar geliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Çarşamba günü İstanbul'da yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" dedi. Yağışın bir hafta süreceğini belirten Şen, "Sıcaklık 18-19 C Salı akşamından itibaren 7-8 C ye kadar düşer." ifadesinde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir ve Manisa çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir ve Manisa çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hafta genelinde yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Cuma günü ise kar yağışı Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Karabük, Ankara, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Çorum, Kayseri, Sivas, Tokat, Bayburt, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'de kar yağışı bekleniyor.

KAR YAĞIŞI YOLDA

Prof. Dr. Orhan Şen, yurt genelinde kar yağışının etkili olacağını söyledi. İstanbul'da kar yağışı için tarih veren Şen, "Çarşamba günü İstanbul'da yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" dedi.

Yağışın bir hafta süreceğini belirten Şen, "Sıcaklık 18-19 C Salı akşamından itibaren 7-8 C ye kadar düşer. Yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü yükseklerde karla karışık yağmur olabilir. Şehir içinde yok" ifadelerini kullandı.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 9°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Batı Akdeniz'in çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 12°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 10°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORDU 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ELAZIĞ 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -6°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -12°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 11°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 5°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 9°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : kar uağmur fırtına istanbul
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