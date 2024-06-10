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Bu soygun filmleri aratmadı!
10 Haziran 2024 Pazartesi 12:16:00 - Güncelleme:10 Haziran 2024 Pazartesi 12:16:00

Bu soygun filmleri aratmadı! Yaklaşık 130 milyon liralık hırsızlık

Kaynak: İHA

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Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film karelerini aratmayan bir soygun yaşandı. Yalı çalışanı ve suç ortakları yaklaşık 130 milyon liralık döviz çaldı. Soygun sonrası polisler hırsızların peşine düştü. Bakın sonra neler oldu?

Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda filmlerde gördüğümüz bir hırsızlık yaşandı. Yalı içerisindeki bir inşaat şirketinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Y., film sahnelerini aratmayan bir planla soygun gerçekleştirdi.

ALARMI SUSTURMUŞ

Gece yarısı alarmı susturan güvenlik görevlisi Ahmet Y. ve suç ortakları yalıda bulunan kasalara göz diktiler. Çalışan ve dört suç ortakları sinsi bir planla 4 ayrı kasadan yaklaşık 130 milyon liralık döviz çaldılar.

GÖZDEN KAYBOLUP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Yalı çalışanı ve maskeli, siyah kıyafetli hırsızlar çaldıkları paraları çuvallara yükleyip kamyonetle kaçtılar. Sabah olunca yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E. soyulduğunu anlayınca polise haber verdi. Memduh Paşa Yalısı'ndaki kamera görüntülerini inceleyen asayiş polisleri hırsızların peşine düştü.

Film gibi soygun sonrası takip başladı.

"BEKÇİNİN YALIYI SOYUP KAÇTIĞINI DUYDUM"

Mete Aydın adlı vatandaş soyguna ilişkin "Ben sabah Kireçburnu sahilinde yürüyordum. Bir yalının önünde polis topluluğu olduğunu gördüm, geçtim gittim. Gün içinde yalının bekçisinin yalıyı soyup kaçtığını duydum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : sarıyer memduh paşa yalısı soygun hırsızlık
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