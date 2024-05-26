Bu sınıfta hayaller gerçek oluyor

Bu sınıfta hayaller gerçek oluyor

ÖĞRETMENİ ŞEHİT EDİLMİŞTİ



Batmanlı öğretmen Recep Bingöl, 14 yıldır görev yaptığı Beşiri ilçesinin Değirmenüstü köyündeki ilkokulda öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor.

Beşiri'nin Çevrimova köyünde doğan Bingöl, 1994 yılında köydeki ilkokulda eğitim öğretime başladıktan bir süre sonra sınıf öğretmeni terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edildi. O gün eğitim neferi olmaya karar veren Bingöl, sınıf öğretmeni oldu.

14 YILDIR AYNI KÖY OKULUNDA

İlk atandığı Değirmenüstü köyünde 14 yıldır görev yapan Bingöl, eğitim hizmeti sunmanın yanı sıra öğrencilerinin hayal gücünü geliştirmek ve hayallerini gerçekleştirmek için de çaba gösteriyor.

Öğrencilerine hayallerini soran Recep öğretmen, kendisine iletilen hayalleri farklı etkinliklerle gerçekleştirirken yüzleri de güldürüyor. O hayallerin gerçekleştiği mutlu anlar okulun duvarlarını süslüyor.