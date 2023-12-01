Bu raflar 64 yıldır değişmedi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyünde 1959'da bakkal açan Ramazan Can, uzun yıllar dükkanının görüntüsünü ve raf düzenini hiç değiştirmedi. Müşterilerini güler yüzle karşılayan, iş yerinin önündeki köpek ve kedinin bakımlarını ihmal etmeyen Can, 90 yaşında vefat ettiği ocak ayına kadar esnaflığı sürdürdü.

Hem Can'ın 64 yıllık mirasının kaybolmasını hem de beslediği hayvanların sahipsiz kalmasını istemeyen 4 oğlu, işletmeyi açık tutmaya karar verdi. Kardeşler adına tezgahın başına geçen 43 yaşındaki Önder Can, müşterilere hizmet vermeye devam ediyor. Nostaljik görüntüsüyle ünlenen bakkal ilgi görüyor.