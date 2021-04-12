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12 Nisan 2021 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:12 Nisan 2021 Pazartesi 15:00:00

Bu oyuncak dükkanı özel çocuklar için

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MERSİN'de yaşayan Dağgeçen Ailesi, down sendromlu çocukları Sezer'den (4) etkilenerek özel çocukların gelişimine katkı sağlayacak oyuncakların satıldığı bir dükkan açtı.

MERSİN'de yaşayan Dağgeçen Ailesi, down sendromlu çocukları Sezer'den (4) etkilenerek özel çocukların gelişimine katkı sağlayacak oyuncakların satıldığı bir dükkan açtı. Sevhan Dağgeçen (35), "Özel çocukların dil, konuşma ve fiziki gelişimini destekleyecek ürünler satıyoruz. Ses kartları ile çocukların konuşma becerileri artırılıyor ya da parmak ağırlıkları ile el gelişimleri sağlanıyor. Diğer oyuncakçılardan farklı olmak istedik" dedi.

Ailelerin ilgisinden memnun olan Dağgeçen, "Özel çocuğa sahip olmak ayıp bir şey değil. Ailelerin önce kendilerinin kabullenmesi gerekiyor. Biz bu konuda kendimizi geliştirdik. Çocuğumuza nasıl daha iyi bir eğitim verebiliriz diye araştırmalar yaptık ve bunu başardık. Açtığımız oyuncakçıda da özel çocukların gelişimine katkı sağlayacak ürünler satıyoruz. Buraya gelen çocuklar oyuncaklarını seçerek mutlu oluyor. Gelen ailelere doğru, eğitici oyuncakları tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Etiketler : mersin özel çocuklar oyuncak dükkanı sevhan dağgeçen
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