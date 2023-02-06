Bu mutluluğun tarifi yok! Unutulmayacak çocukluk anıları biriktirdiler

Türkiye'nin birçok yerinde kar etkisini gösterirken çocuklar da kendilerini sevinçle sokaklara attı. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de çocuklar, yarıyıl tatilinin son gününde kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Çocuklar poşet, çuval ve kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla yollarda kayıp eğlendi.

Kayarken zor anlar da yaşayan çocuklar, zaman zaman kar topu oynadı. Çocuklardan Nisa Kumsal, çok mutlu olduğunu söyleyerek "Akşama kadar karın keyfini çıkaracağım" dedi. Bu arada kar yağışı nedeniyle ilçede bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, traktörler yardımıyla çekildi.