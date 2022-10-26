Bu manzaradan kurtuluyoruz

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26 Ekim 2022 Çarşamba 21:00:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 21:00:00

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Apartman ve sitelerde ortak geçiş alanlarına ayakkabı ve ayakkabılık koyana Yargıtay'dan kötü haber geldi. Bundan sonra kapı önüne ayakkabı bırakana dava yolu açıldı.

KANUNEN YAPTIRIMI VAR

Apartmanlarda ortak kullanım alanı olarak sayılmasa da binada kapı önleri ortak geçiş alanı olarak değerlendiriliyor. Daire kapısı önüne kat malikleri ve kiracıların ayakkabı ya da herhangi bir eşya koyması mahkemelik olabiliyor. Kapı önlerinde ayakkabı bırakmak kat maliklerinin ortak kararı ile yasaklanabiliyor. Bu yönde karar alındıktan sonra kat malikleri ve kiracılar kapı önlerinde ayakkabı bırakamıyor. Bu karar alındıktan sonra kapı önüne ayakkabı bırakmak kanunen yasaklanmış bir hale geliyor.

ÖRNEK KARAR SEVİNDİRDİ

Daire kapısı önüne ayakkabısını koyan komşu hakkında diğer kat malikleri müdahalenin önlenmesi talebiyle dava açıyor. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutan bir apartman yöneticisi, binada kiracı olarak oturan kişinin, merdiven boşluğuna ayakkabılık koymasından şikayetçi oldu. Yüksek Mahkeme, apartmanın ortak alanında (merdiven boşluğunda) bulundurulan ayakkabılık, ortak yerlerin amacı dışında kullanılmasına sebep olacağından, kaldırılması gerektiğine hükmetti.

YÜKSEK MAHKEME KARARINDA ŞÖYLE DENİLDİ

"Mahkemece dava konusu taşınmazdaki projeye aykırılıklar bilirkişi raporu ile belirlenip ortak alan olduğu anlaşılan yerlere davalı tarafından yapılan müdahale tespit edilerek müdahalenin önlenmesine ve tayin edilen süre içerisinde eski hale dönüştürülmesine karar verildiğine göre, yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamıştır. Mahkeme hükmünün onanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir."

Etiketler : apartman site ayakkabı ayakkabılık
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