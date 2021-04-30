  • BIST
    1399.86
  • Dolar
    8,2601
  • Euro
    9,9884
  • Altın
    470,2880
İstanbul
11 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde son 4 takım belli oldu
Araç sahipleri dikkat! Yeni uygulama yarın başlıyor
Dışişleri'nden flaş İsrail açıklaması
Bu mantarın kilosu 200 lira
Uzmanlardan kritik korona açıklaması: 2 ay sonra patlama olabilir
"Moskva" ilk defa füze ateşledi
Ersoy'a mahkemeden ret
Final sonrası kişisel bakım
Selin'in konservatuvar takıntısı!
Konserler Azerbaycan'da
Kapadokya'dan festivallere
Kapanma öncesi son hazırlıklar!
İtalyan gelin üzdü
"ABD bundan rahatsız oluyor"
Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitiren proje
Katliam hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan İnsan Hakları Eylem Planı genelgesi
Bu sözler Putin'i kızdıracak
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 30 Nisan
Teknoloji bağımlılığı depresyon nedeni
BEYİN PİLİ YAŞAMA BAĞLIYOR
İmplatta diş hekimine dikkat!
Bahar yorgunluğuna düşman 10 besin
Bakan Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü
30 Nisan 2021 Cuma 14:32:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 14:32:00

Bu mantarın kilosu 200 lira

ABONE OL

Manisa'nın Yuntdağı bölgesinde ormanlık alanlarda yetişen kuzu göbeği mantarının fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü.

Manisa'nın Yuntdağı bölgesinde ormanlık alanlarda yetişen kuzu göbeği mantarının fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü. Çiftçiler, bahar aylarında yetişen, şimdilerde kilosu 200 liradan alıcı bulan kuzugöbeği mantarını toplamak için sabah erken saatlerden itibaren ormanlık alanın yolunu tutuyor. Topladıkları mantarı hem aileleriyle birlikte tüketiyor hem de satarak geçimini sağlıyor.

Kuzugöbeği mantarı toplayan çiftçilerden Kenan Gürsoy (65), "Bu sene çok az topladığım için kendime ayırdım" diye konuştu. Bir diğer çiftçi Ali Alataş ise, "Havalar güzel olunca kuzugöbeği mantarı toplamaya çıktım. Bu sene kuzugöbeği mantarı baya popüler oldu. Kilosu 150 ila 200 lirayı buluyor. Kendi ihtiyacım için topladım. İhtiyacım fazlasını topladığım zaman da ticari amaçlı satıyorum. Gerçi ticari amaç da denmez ama bir nevi yevmiyemizi çıkarıyoruz. Mantar topladığımı bilen eş, dosttan da sipariş alıyoruz. Fiyatı da oldukça iyi" diye konuştu.

Etiketler : manisa mantar yuntdağı
Benim bey çulsuz

Benim bey çulsuz
Onu Şevval yapan zayıflığıymış

Onu Şevval yapan zayıflığıymış
Kariyerinde artık tek

Kariyerinde artık tek
Menajer arıyor

Menajer arıyor
Damadının uçağı olsun istiyor

Damadının uçağı olsun istiyor
'Bizi Ayıran Çizgi' yayında

'Bizi Ayıran Çizgi' yayında
Oyunculuktan vazgeçerim botokstan vazgeçmem

Oyunculuktan vazgeçerim botokstan vazgeçmem
Fırat'ın 'saklı'sında bütün duygular var

Fırat'ın 'saklı'sında bütün duygular var
Dizi bitti arkadaşlık bitti

Dizi bitti arkadaşlık bitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER