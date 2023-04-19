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19 Nisan 2023 Çarşamba 15:57:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 15:57:00

Bu mantarı toplayan kazanıyor

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Sinop'un Boyabat ilçesinde havanın ısınmasıyla birlikte dağlık bölgelerde ağaç diplerinde gün yüzüne çıkan kuzu göbeği (Höbelen) mantarı, pazarda kilosu 250 TL'den satılıyor. Mantarın kurutulmuş hali ise 3 bin lirayı buluyor.

Türkiye'de belirli bölgelerde doğal olarak yetişen, dünyada ise sadece birkaç ülkede üretimi yapılabilen kuzu göbeği mantarı, Boyabat'ta doğal olarak yetişiyor. İlçedeki vatandaşlar, genellikle nemli bölgelerde çam, kavak ve söğüt ağaçlarının altından toplayarak ilçe merkezinde pazara getiriyor, kilogramı 250 TL'den satışa sunuyor.

Kurduğu tezgahta kuzu göbeği mantarı satan Erol Sarıca, "Kuzu göbeği mantarı yöremizde çok bilinen bir mantar türü. Yılın bu zamanlarında Boyabat'ın dağlarında bolca bulunuyor. Vatandaşlarımız da toplayıp satarak gelir sağlıyorlar. Çok lezzetli bir mantardır, yemeği çok güzel olur. Bizler de burada taze taze getirdiğimiz mantarlarımızı kilogramı 250 TL'den satıyoruz" diye konuştu.

Ayrıca Sarıca, kuzu göbeği mantarlarının kurutulmuş halinin ise 3 bin liradan satıldığını sözlerine ekledi.

Etiketler : sinop mantar boyabat
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