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31 Mayıs 2024 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2024 Cuma 08:00:00

Bu mahallede ‘Fadimeler' yük taşımıyor

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Trabzon'un Of ilçesi Uluağaç Mahallesi'nde 1998'de "Küreselleşen dünyada kadınının araç olarak kullanılamayacağı" gerekçe gösterilerek kadınlara yük taşıma yasağı getirildi.

Trabzon'un Of ilçesine 13 kilometre mesafede yer alan Uluağaç Mahallesi'nde, köy statüsünde olduğu 1998'de ihtiyar heyetince "Küreselleşen dünyada kadınının araç olarak kullanılamayacağı" gerekçe gösterilerek kadınlara yük taşıma yasağı getirildi.

Bu tarihten itibaren uygulanan karara, 2014 yılında "Kadınlara kötü muamelede bulunulması yasaktır" maddesi eklenince Karadeniz'in dik ve engebeli bahçelerindeki bütün ağır işler erkeklere kaldı. Erkekler, artık ağır ve yük taşımayı gerektirecek işleri kendileri yapıyor.

Etiketler : trabzon uluağaç mahallesi kadın araç
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