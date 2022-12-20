VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki
'Arapgir tahta çivili ayakkabı' tescillendi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Danimarkalı yeni mevkidaşına tebrik
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a dayanışma çağrısı!
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
20 Aralık 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 18:00:00

Bu mağazada her şey ücretsiz

ABONE OL

Bursa'da Hamza Güvenli Cami'nin Dernek Başkanı Asım Çakır, caminin deposunu hayırseverlerin desteğiyle mağazaya çevirdi.

Bursa Osmangazi ilçesi Hamza Güvenli Cami'nin Dernek Başkanı Asım Çakır, (70) caminin deposunu hayırseverlerin desteğiyle mağazaya çevirdi. Çakır, burayı vatandaşların ihtiyaç duyacağı, giyim, gıda, oyuncak ve ev eşyalarıyla doldurdu. İhtiyacı olan aileler ve çocukları ihtiyacı olan her şeyi buradan alıp ücret ödemeden çıkıyor.

Etiketler : bursa mağaza ücretsiz hayrısever
Cüzdanını buldu

Cüzdanını buldu
Kavgayı konuşmak istemedi

Kavgayı konuşmak istemedi
Hayatının aşkı 41 oldu

Hayatının aşkı 41 oldu
Akın Akınözü: Dedemin hayalini gerçekleştiriyorum

Akın Akınözü: Dedemin hayalini gerçekleştiriyorum
Oyunculuk bir tık önde

Oyunculuk bir tık önde
"Ayrılsak da görüşüyoruz"

"Ayrılsak da görüşüyoruz"
Bu poz aşırı sevgi içerir!

Bu poz aşırı sevgi içerir!
9 yıl sonra tekli

9 yıl sonra tekli
Superman'da oyuncu değişikliği

Superman'da oyuncu değişikliği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX