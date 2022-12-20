Bu mağazada her şey ücretsiz

Bu mağazada her şey ücretsiz

Bursa Osmangazi ilçesi Hamza Güvenli Cami'nin Dernek Başkanı Asım Çakır, (70) caminin deposunu hayırseverlerin desteğiyle mağazaya çevirdi. Çakır, burayı vatandaşların ihtiyaç duyacağı, giyim, gıda, oyuncak ve ev eşyalarıyla doldurdu. İhtiyacı olan aileler ve çocukları ihtiyacı olan her şeyi buradan alıp ücret ödemeden çıkıyor.

