Bu mağazada her şey ücretsiz
Bursa'da Hamza Güvenli Cami'nin Dernek Başkanı Asım Çakır, caminin deposunu hayırseverlerin desteğiyle mağazaya çevirdi.
Bursa Osmangazi ilçesi Hamza Güvenli Cami'nin Dernek Başkanı Asım Çakır, (70) caminin deposunu hayırseverlerin desteğiyle mağazaya çevirdi. Çakır, burayı vatandaşların ihtiyaç duyacağı, giyim, gıda, oyuncak ve ev eşyalarıyla doldurdu. İhtiyacı olan aileler ve çocukları ihtiyacı olan her şeyi buradan alıp ücret ödemeden çıkıyor.
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