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18 Nisan 2023 Salı 17:20:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 17:20:00

Bu kuşu görüntülemek çok zor

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Havaların ısınmasıyla birlikte göçmen kuşlar Sivas'a gelmeye başladı.

Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, genellikle gölet yakınlarını ve tarım arazilerini tercih eden turnalardan bir çifti, görüntülemeyi başardı. Doğa fotoğrafçısı Aslan, turnaların her zaman görülmediğini söyledi.

İlkbaharın gelmesi ve kuş göçlerinin başlamasıyla buraya da yeni turna türleri gelmeye başladı diyen Fotoğrafçı Mustafa Aslan, "Normalde Sivas'ta sabit kalan turnalar olsa dahi baharın başlamasıyla birlikte farklı turnalarda gelmeye başladı. Bilindiği üzere bunlar göçmen kuşlar. Az önce de bir çifti görüntüledik, göletin kenarında besleniyorlardı. Bu kuşları her zaman göremeyebilirsiniz ama gördüğünüz zaman size güzel anlar yaşatabilirler. Şu an Nisan ayındayız, bu ay içerisinde de eğer şansınız varsa sizlere kur danslarını gösterebilirler. Kur dansları oldukça büyüleyici bir görüntü çıkartabilir ortaya. İnsanlar genelde turnalara duygusal bir anlam yükleyip aşk temasını özdeştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Etiketler : mustafa aslan doğa fotoğrafçısı turna kuş
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