Bu köyün muhtarı Almanya'da seçilecek

35 YILDIR AYNI KİŞİYDİ



Batman'ın 10 haneli Yolveren köyünde, 35 yıldır rakipsiz olarak muhtarlık yapan Mehmet Alcu, geçen yıl hayatını kaybetti. Yerine atamayla bir memur muhtar olarak görev yapmaya başladı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cengiz Kıy ve Hasan Giy'in muhtar adayı olduğu 10 haneli köyde, oy kullanma hakkı olan 37 kişi bulunuyor. Ancak, bu 37 kişiden 20'si Almanya'da yaşıyor.

SADECE 6 AİLE YAŞIYOR



Seçilecek olan muhtarı seçim zamanları veya yaz tatillerinde köye gelen seçmenlerin oyları belirleyecek. Muhtar adayı Cengiz Kıy, "Gözümüz Avrupa'daki seçmenlerde. Seçimde oy kullanma hakkı olanların sandık başına gelmelerini bekliyoruz" dedi. Hasan Giy de "Köyümüzde şu anda 6-7 aile yaşıyor. Oy kullanma hakkı olanların yarısından fazlası Avrupa'da oturuyor" dedi.