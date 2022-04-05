Bu köyden iftar yapmadan ‘Geçit' yok
Tarihi İpek Yolu üzerinde Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağının eteklerinde yer alan Geçit köyünde 15 yıl önce başlayan iftar geleneği köylülerin, köy derneğinin ve ülke genelindeki Geçit köylü hayırseverlerin katkılarıyla devam ediyor.
Tarihi İpek Yolu üzerinde Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağının eteklerinde yer alan Geçit köyünde 15 yıl önce başlayan iftar geleneği köylülerin, köy derneğinin ve ülke genelindeki Geçit köylü hayırseverlerin katkılarıyla devam ediyor.
Pandemide 2 yıldır yapılamayan etkinlik bu yıl yeniden başlarken bölünmüş yolun bitişiğinde yer alan köyde cami avlusunda kurulan iftar sofrasında Gümüşhane'deki bir yemek fabrikasından getirilen 3 çeşit yemek iftar saatinde hazır ediliyor.