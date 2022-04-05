VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin sertifikalı tohum üretimine Konya Ovası'ndan büyük katkı
Sırbistan ve Macaristan'da halkın önceliği istikrar
Ramazan'da reflü ve mide problemlerinden korunmanın 10 etkili yolu
Nisa bebekten acı haber!
Zelenskiy 'Başka seçeneğim yok' diyerek duyurdu
SİHA'lar terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor!
Biz Ukraynalılar Ruslardan neden farklıyız?
Ramazanın vazgeçilmez içeceği meyan şerbeti
Evlerinin önündeki iftar sofralarında ramazanın bereketini paylaşıyor
Macron'a çok sert tepki! Dünya bu sözleri konuşuyor
İmran Han neden hedef oldu?
Gümüşsuyu Halı "kalplere 70'iz"
Ambargoyla Türk füzeleri akıllandı
Savaşın ortasında Müslüman oldular
Türkiye gerçeğini savaş kapıya dayanınca anladılar!
Çarpıcı iddia: Rus askerleri istifa etmek istiyor
HDP'li Semra Güzel'in nerede olduğu tespit edildi
13 milyon vatandaşın beklediği haber!
İstanbullular dikkat!
Cumhuriyet hazırlığı
Dünü unutma, anı yaşa
Şiddet güzellemesi yapılıyor
WhatsApp'tan yenilik: Kaydedilmemiş numaralar için kolaylık
Yemekler muhtardan!
05 Nisan 2022 Salı 09:30:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 10:02:00

Bu köyden iftar yapmadan ‘Geçit' yok

ABONE OL

Tarihi İpek Yolu üzerinde Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağının eteklerinde yer alan Geçit köyünde 15 yıl önce başlayan iftar geleneği köylülerin, köy derneğinin ve ülke genelindeki Geçit köylü hayırseverlerin katkılarıyla devam ediyor.

Tarihi İpek Yolu üzerinde Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağının eteklerinde yer alan Geçit köyünde 15 yıl önce başlayan iftar geleneği köylülerin, köy derneğinin ve ülke genelindeki Geçit köylü hayırseverlerin katkılarıyla devam ediyor.

Pandemide 2 yıldır yapılamayan etkinlik bu yıl yeniden başlarken bölünmüş yolun bitişiğinde yer alan köyde cami avlusunda kurulan iftar sofrasında Gümüşhane'deki bir yemek fabrikasından getirilen 3 çeşit yemek iftar saatinde hazır ediliyor.

Etiketler : Bu köyden iftar yapmadan ‘Geçit' yok Tarihi İpek Yolu Gümüşhane-Bayburt
Şaka gibi aşk

Şaka gibi aşk
11 bin km'lik turne

11 bin km'lik turne
Şahin'in oğlu ölümden döndü

Şahin'in oğlu ölümden döndü
100 bin müzikseverli turne

100 bin müzikseverli turne
Otobüs şoförüne saldırdı

Otobüs şoförüne saldırdı
Parasız konser

Parasız konser
Ayrılık sonrası Dubai morali

Ayrılık sonrası Dubai morali
Kozmetik Gülben!

Kozmetik Gülben!
Dijital dönüş

Dijital dönüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER