Bu köyden iftar yapmadan ‘Geçit' yok

Bu köyden iftar yapmadan ‘Geçit' yok

Tarihi İpek Yolu üzerinde Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağının eteklerinde yer alan Geçit köyünde 15 yıl önce başlayan iftar geleneği köylülerin, köy derneğinin ve ülke genelindeki Geçit köylü hayırseverlerin katkılarıyla devam ediyor.



Pandemide 2 yıldır yapılamayan etkinlik bu yıl yeniden başlarken bölünmüş yolun bitişiğinde yer alan köyde cami avlusunda kurulan iftar sofrasında Gümüşhane'deki bir yemek fabrikasından getirilen 3 çeşit yemek iftar saatinde hazır ediliyor.