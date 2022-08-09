Bu köyde sadece kediler var

Bu köyde sadece kediler var

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde geçen yıl açılan "Kedi Köyü", engelli, hamile ve yavru kedilere ev sahipliği yapıyor. Yahşihan Belediyesince 600 metrekarelik alanda geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılan barınaktaki kafesler sayesinde hayvanlar yazın sıcaktan, kışın da soğuktan korunuyor. Kedi Köyü'nden şartları taşıyan vatandaşlar da istediklerinde hayvanları sahiplenebiliyor.

