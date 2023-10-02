Bu köyde herkesin telsizi var

Bu köyde herkesin telsizi var

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağı Şehirören köyü Türkmenler Mahallesi'nde coğrafi şartlar sebebiyle cep telefonu şebekeleri yetersiz kalıyor. Çözümü telsiz kullanmakta bulan köylülerin her birinin bir kodu var.



Köyde yaşayan 59 yaşındaki Erdoğan Kaya "Telefonlarımız çekmediği için evin önünde olmamıza rağmen telsizle haberleşiyoruz. Çay demlendi mi gibi sorular soracağımız zaman telsizle irtibat kuruyoruz. Benim kod numaram 37" diyor.