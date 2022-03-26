KAPIDAN İÇERİ GİREN UYUYOR



Elazığ'da merkeze bağlı Yukarı İçme köyünde bulunan kahvehane sıra dışı özelliği ile dikkat çekiyor. 1948 yılında taş ve topraktan yapılan kahvehane, yazın serin kışın ise sıcak oluyor. Dağlardan gelen suyun bahçede oluşturduğu havuzda ördekler yüzerken, kahvehane bahçesi aynı zamanda kedi, köpek ve kuş gibi hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.

SU SESİ KUŞ SESİNE KARIŞIYOR



Doğası ve yapısıyla huzur veren kahvehaneye gelen vatandaşlar, oturdukları yerde uykuya dalıyor. Kahvehane sahibi Yasin Başpınar ise yıllardır kahvede uyuya kalanların fotoğrafını çekerek duvara asıyor. Müşterilerin uyuma sebebini anlatan kahvehane sahibi Yasin Başpınar, "Burada su ve kuş sesinden rahatlayan köylüler bir anda uykuya dalıyor" dedi.