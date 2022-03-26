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26 Mart 2022 Cumartesi 07:00:00 - Güncelleme:26 Mart 2022 Cumartesi 17:52:00

Bu kahveye gelen uyuyor... Uyan da okey atalım!

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Elazığ'da dağlardan gelen suyun eteğindeki taş yapılı kahvehane, müşterilerinin uyuması ile nam saldı. Köylünün oyun oynamaya değil uyumaya geldiği mekanın sahibi, oyun masasında uyuyanların fotoğrafını çekerek duvara asıyor.

KAPIDAN İÇERİ GİREN UYUYOR

Elazığ'da merkeze bağlı Yukarı İçme köyünde bulunan kahvehane sıra dışı özelliği ile dikkat çekiyor. 1948 yılında taş ve topraktan yapılan kahvehane, yazın serin kışın ise sıcak oluyor. Dağlardan gelen suyun bahçede oluşturduğu havuzda ördekler yüzerken, kahvehane bahçesi aynı zamanda kedi, köpek ve kuş gibi hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.

SU SESİ KUŞ SESİNE KARIŞIYOR

Doğası ve yapısıyla huzur veren kahvehaneye gelen vatandaşlar, oturdukları yerde uykuya dalıyor. Kahvehane sahibi Yasin Başpınar ise yıllardır kahvede uyuya kalanların fotoğrafını çekerek duvara asıyor. Müşterilerin uyuma sebebini anlatan kahvehane sahibi Yasin Başpınar, "Burada su ve kuş sesinden rahatlayan köylüler bir anda uykuya dalıyor" dedi.

Etiketler : elazığ kahvehane yaşam
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