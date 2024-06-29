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3 yıl boş yere kemoterapi!
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29 Haziran 2024 Cumartesi 08:08:00 - Güncelleme:29 Haziran 2024 Cumartesi 08:08:00

'Bu kadar olmaz' dedirten bir sağlık skandalı... 3 yıl boş yere kemoterapi!

Kaynak: İHA

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'Bu kadar olmaz' dedirten sağlık skandalı... 6 yaşındaki Buğra Koç'a 3 yıl önce konulan teşhis yanlış çıktı. Yok yere kemoterapi tedavisi gören çocuğun romatizma hastası olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep ve Adana sarmalında 'bu kadar olmaz' dedirten bir sağlık skandalı yaşandı. Gaziantep'te yaşayan Hatice-Süleyman Koç çiftinin oğlu Buğra Koç, 2021'de 3 yaşındayken aniden rahatsızlandı. Dirençli yüksek ateş şikayetiyle ailenin acilen hastaneye kaldırdığı 3 yaşındaki Buğra'ya yapılan tüm tetkiklere rağmen net bir teşhis konulamadı.

KİLO ALDI, SAÇLARI DÖKÜLDÜ

Son olarak Gaziantep ve Adana'daki 2 ayrı devlet hastanesi başvuran aileye Adana'daki hastanede hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) teşhisi konularak acilen kemoterapi tedavisine başlamaları gerektiği söylendi. Doktorların teşhisinin ardından o dönem

3 YAŞINDA OLAN KÜÇÜK BUĞRA'YA

Kemoterapi ve kortizon tedavisi uygulanmaya başlandı. Bu süreçte tedavi ve ilaçların etkisiyle küçük çocuğun saçları döküldü, aşırı derecede kilo almaya başladı.

İLİK NAKLİ BİLE OLACAKTI

Yaklaşık 2.5 yıl süren tedavinin ardından bir türlü iyileşme olmaması üzerine aile, Adana'da bir özel hastaneye başvurdu. Buğra'nın ateşli-iltihaplı romatizma hastası olduğu belirlendi. Yok yere kemoterapi tedavisi aldıklarını söyleyen ve ilik naklinin eşiğinden döndüklerini belirten anne Hatice Koç, doktorlardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Etiketler : sağlık skandalı çocuk kemoterapi yanlış teşhis
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