Bu illerde yaşayanlar dikkat!

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16 Haziran 2024 Pazar 12:55:00 - Güncelleme:16 Haziran 2024 Pazar 12:55:00

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Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji 16 Haziran son dakika güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Sinop'un iç kesimleri, Erzurum, Van ve Hakkari'nin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Kars çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, kuzey ve doğu kesimlerde bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Ege'nin güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

16 HAZİRAN İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu

Etiketler : kurban bayramı hava durumu doğu anadolu
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