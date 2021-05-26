Bu gece 'Süper Çiçek Kanlı Ay' tutulması yaşanacak

Mayıs'ta ortaya çıktığı için "çiçek" olarak anılan "Süper Ay" görünümü ile tutulma sırasında Ay'ın büründüğü kızıl renkten ötürü "Kanlı Ay" olarak adlandıran görünüm aynı anda ortaya çıkacak. Gökbilimciler Ay tutulmasının Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda izlenebileceğini belirtti.

