Bu fuara gelen güzelleşiyor

Kadınlar güzelliğine oldukça düşkün.

İşte tam da onlara göre bir fuar, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açık tutuyor.

İSTANBUL'DA GÜZELLİK FUARI



Kalıcı makyajdan makyaj tüyolarına, doğal botokstan cilt gençleştirmeye kadar her şey var.

Fuara gelen kadınlar, güzelliklerine daha da güzellik katarak fuardan geri çıkıyor.

GÜZELLİK FUARINA YOĞUN İLGİ

Dünyanın önde gelen firmalarını bir araya getirip Güzellik sektöründeki son moda ürünleri sunan 19. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı, yoğun ilgiyle karşılanıyor.

SON 1 GÜN KALDI

14 Haziran'da sona erecek olan fuara 60 ülkeden 600'ün üzerinde alıcı katıldı.

ORTAKLIK İMKANI

Uluslararası kozmetik sektöründe ise öne çıkan ülkelerin arasında Güney Kore geliyor. Fuar sayesinde katılımcılar, çok sayıda uluslararası üst düzey alıcıyla bir araya gelerek iş geliştirme ve ortaklık sağlama imkanı buluyor.