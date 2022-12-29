Bu fotoğraf için 15 yıl iz sürdü
TUNCELİ'de dağcılık ve doğa fotoğrafçılığı yapan İsmail Ateş (45), 15 yıldır izini sürdüğü,
TUNCELİ'de dağcılık ve doğa fotoğrafçılığı yapan İsmail Ateş (45), 15 yıldır izini sürdüğü, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği Kırmızı Listesi'nde yer alan vaşağı doğal ortamında yakından görüntüledi.
Vaşağı görünce deklanşöre basarken heyecandan titrediğini söyleyen Ateş, "15 yıl izini sürdüm ve sonunda çektim. Çok mutluyum" dedi.
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